В пятницу, 21 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Лестер» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

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Лестер

После победы над «Тоттенхэмом» (2:1), «Лестер» потерпел два поражения в АПЛ. Команда проиграла «Эвертону» (0:4) и «Арсеналу» (0:2). У «Лестера» осталось 17 очков и он опустился на 19 место, пропустив вперед «Ипсвич». От спасительного 17-го места команду отделяет два балла. Неудачно играет «Лестер» и на своем поле – пять поражений в пяти последних поединках с общим счетом 0:11.

Брентфорд

В предыдущем туре «Брентфорд» играл на выезде с «Вест Хэмом» и одержал победу со счетом 1:0. В последних пяти матчах у «Брентфорда» две победы, два поражения и ничья с «Манчестер Сити» (2:2). Команда немало забивает – 43 мяча в 25 матчах. Но и пропускает тоже много – 42 гола. «Брентфорд» набрал 34 очка и занимает в турнирной таблице 11 место. На еврокубки команда не претендует, но и от зоны вылета «Брентфорд» на солидном расстоянии. «Брентфорд» победил в предыдущих трех гостевых матчах.

Личные встречи

В матче первого круга «Брентфорд» одержал уверенную победу со счетом 4:1. А до этого были две ничьи и две победы «Лестера».

«Лестер» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Лестер» забивает в среднем по 0,85 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,17 гола за матч.

Возможные составы

«Лестер»: Германсен, Джастин, Околи, Фас, Кристиансен, Сумаре, Ндиди, Эль-Ханнус, Декордова-Рид, Аю, Варди.

«Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, Коллинз, Ван ден Берг, Льюис-Поттер, Норгор, Янельт, Мбемо, Дамсгор, Шаде, Висса.

Прогноз

«Лестер» мало забивает дома. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,4.