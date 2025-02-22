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Премьер-лига
Рух Львов
22.02.2025 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 04:57 |
29
0

Рух – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура УПЛ 2024/25

22 февраля 2025, 04:57 |
29
0
Рух – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ Черкассы. Роман Григорчук

22 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух Львов и ЛНЗ Черкассы.

Поединок пройдет на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игрового дня в субботу Рух с 23 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата Украины. У ЛНЗ Черкассы 19 пунктов и 10-я строчка.

Рух – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Рух – ЛНЗ Черкассы
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Рух Львов ЛНЗ Черкассы смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - ЛНЗ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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