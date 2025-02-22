Рух – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура УПЛ 2024/25
22 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ 2024/25 между командами Рух Львов и ЛНЗ Черкассы.
Поединок пройдет на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом игрового дня в субботу Рух с 23 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата Украины. У ЛНЗ Черкассы 19 пунктов и 10-я строчка.
Рух – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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