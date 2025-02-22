Украина. Премьер лига22 февраля 2025, 04:44 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы
Поединок 18-го тура УПЛ 2024/25 начнется 22 февраля в 18:00 по Киеву
22 февраля 2025, 04:44 |
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22 февраля львовский Рух и ЛНЗ из Черкасс проведут матч 18-го тура УПЛ 2024/25.
Команды сойдутся на поле стадиона Арена Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Михаил Райда из Закарпатской области.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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