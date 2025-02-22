22 февраля львовский Рух и ЛНЗ из Черкасс проведут матч 18-го тура УПЛ 2024/25.

Команды сойдутся на поле стадиона Арена Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Михаил Райда из Закарпатской области.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.