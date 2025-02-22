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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 04:44 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы

Поединок 18-го тура УПЛ 2024/25 начнется 22 февраля в 18:00 по Киеву

22 февраля 2025, 04:44 |
50
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы
ФК Рух Львов

22 февраля львовский Рух и ЛНЗ из Черкасс проведут матч 18-го тура УПЛ 2024/25.

Команды сойдутся на поле стадиона Арена Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Михаил Райда из Закарпатской области.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ Черкассы

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Рух Львов ЛНЗ Черкассы где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - ЛНЗ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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