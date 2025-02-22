Эюпспор – Бешикташ – 1:3. Степаненко в битве Турана и Сульшера. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Турции
21 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Турции между командами Эюпспор и Бешикташ.
Поединок прошел на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Украинский хавбек Эюпспора Тарас Степаненко, который в зимнее трансферное окно покинул донецкий Шахтер, начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.
Наставником Эюпспора является Арда Туран, а коучем Бешикташа – Уле Гуннар Сульшер.
Чемпионат Турции по футболу. 25-й тур, 21 феврадя
Эюпспор – Бешикташ – 1:3
Голы: Бингель, 1 – Рафа Силва, 18, Рашица, 45+2, Кылычсой, 60
Видеообзор матча:
События матча
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