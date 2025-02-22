21 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Турции между командами Эюпспор и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Украинский хавбек Эюпспора Тарас Степаненко, который в зимнее трансферное окно покинул донецкий Шахтер, начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

Наставником Эюпспора является Арда Туран, а коучем Бешикташа – Уле Гуннар Сульшер.

Чемпионат Турции по футболу. 25-й тур, 21 феврадя

Эюпспор – Бешикташ – 1:3

Голы: Бингель, 1 – Рафа Силва, 18, Рашица, 45+2, Кылычсой, 60

Видеообзор матча: