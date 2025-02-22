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  4. Эюпспор – Бешикташ – 1:3. Степаненко в битве Турана и Сульшера. Видео голов
Чемпионат Турции
Эюпспор
21.02.2025 19:00 – FT 1 : 3
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
22 февраля 2025, 04:19 | Обновлено 22 февраля 2025, 05:35
122
1

Эюпспор – Бешикташ – 1:3. Степаненко в битве Турана и Сульшера. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Турции

22 февраля 2025, 04:19 | Обновлено 22 февраля 2025, 05:35
122
1
Эюпспор – Бешикташ – 1:3. Степаненко в битве Турана и Сульшера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран и Уле Гуннар Сульшер

21 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Турции между командами Эюпспор и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Эюпспора Тарас Степаненко, который в зимнее трансферное окно покинул донецкий Шахтер, начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

Наставником Эюпспора является Арда Туран, а коучем Бешикташа – Уле Гуннар Сульшер.

Чемпионат Турции по футболу. 25-й тур, 21 феврадя

Эюпспор – Бешикташ – 1:3

Голы: Бингель, 1 – Рафа Силва, 18, Рашица, 45+2, Кылычсой, 60

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Семих Кылычсой (Бешикташ).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Милет Рашица (Бешикташ).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бешикташ).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Тайфур Бингёль (Эюпспор).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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trentreznor11
"відеоогляд товариського матчу 25 туру чемпіонату Туреччини"... Що ви пишете, господи...  
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