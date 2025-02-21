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Чемпионат Турции
Эюпспор
21.02.2025 19:00 – FT 1 : 3
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
21 февраля 2025, 21:24 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:16
736
0

Дебют Степаненко в чемпионате. Эюпспор с голом на 1-й уступил гранду Турции

Бешикташ в гостях переиграл Эюпспор со счетом 3:1, Тарас вышел на 73-й минуте

21 февраля 2025, 21:24 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:16
736
0
Дебют Степаненко в чемпионате. Эюпспор с голом на 1-й уступил гранду Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Турции между командами Эюпспор и Бешикташ.

Поединок прошел на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева вышли вперед уже на 1-й минуте благодаря голу Тайура Бингеля. Однако это не помогло: Рафа Силва, Милот Рашица и Семих Кылычсой забили по одному мячу и принесли Бешикташу победу.

Украинский хавбек Эюпспора Тарас Степаненко, который в зимнее трансферное окно покинул донецкий Шахтер, начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

Для 35-летнего украинца это было дебютное появление в турецком чемпионате. 4 февраля он провел 74 минуты в матче Кубка страны против Коньяспора (1:3).

Сейчас подопечные Арда Турана с 40 очками занимают пятое место в национальном первенстве. У коллектива Уле Гуннара Сульшера 41 пункт и четвертая строчка.

Чемпионат Турции по футболу. 25-й тур, 21 феврадя

Эюпспор – Бешикташ – 1:3

Голы: Бингель, 1 – Рафа Силва, 18, Рашица, 45+2, Кылычсой, 60

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Тарас Степаненко Бешикташ Эюпспор чемпионат Турции по футболу дебют Рафа Силва Милот Рашица Уле Гуннар Сульшер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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