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22 февраля 2025, 03:20 |
300
1

ФОТО. Жена украинского футболиста показала потрясающую фигуру. Огонь

Карина Крыськив – великолепна

22 февраля 2025, 03:20 |
300
1
ФОТО. Жена украинского футболиста показала потрясающую фигуру. Огонь
Instagram. Карина Крыськив

Карина Крыськива поделилась новыми фото в стильном боди, которое акцентирует внимание на ее роскошной фигуре.

Жена футболиста сборной Украины и полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива опубликовала серию впечатляющих снимков на своей Инстаграм-странице. Невероятная внешность Карины не оставила подписчиков равнодушными.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На фотографиях она демонстрирует элегантное декольте, которое влюбляет в себя.

«Красавица», «Идеальная», «Какая вы красивая и роскошная девушка, госпожа Карина», – фолловеры в восторге от жены футболиста.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Дыряво с пердя🤣
И сисички и дыр очки, сочные у Кариночки 
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