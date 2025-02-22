ФОТО. Жена украинского футболиста показала потрясающую фигуру. Огонь
Карина Крыськив – великолепна
Карина Крыськива поделилась новыми фото в стильном боди, которое акцентирует внимание на ее роскошной фигуре.
Жена футболиста сборной Украины и полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива опубликовала серию впечатляющих снимков на своей Инстаграм-странице. Невероятная внешность Карины не оставила подписчиков равнодушными.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На фотографиях она демонстрирует элегантное декольте, которое влюбляет в себя.
«Красавица», «Идеальная», «Какая вы красивая и роскошная девушка, госпожа Карина», – фолловеры в восторге от жены футболиста.
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