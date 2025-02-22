Украина. Премьер лига22 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 05:30
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Судейские назначения на 18-й тур УПЛ. Кто обслужит матчи Шахтера и Динамо
Николай Балакин назначен на матч между Динамо и Карпатами
22 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 05:30
67
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 18-го тура проходят с 21 по 24 февраля.
Николай Балакин назначен на матч между Динамо и Карпатами.
Александр Афанасьев будет обслуживать игру Шахтера с Левым Берегом.
Судейские назначения на 18-й тур УПЛ
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