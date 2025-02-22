Аль-Наср Эр-Рияд

21 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25 между командами Аль-Наср и Аль-Иттифак.

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Дубль в этой встрече оформил Джорджиньо Вейналдум. Красную на 90+2-й получил Джон Дуран, после чего из себя вышел звездный Криштиану Роналду.

На поединке также присутствовал украинский боксер Александр Усик.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 21 февраля

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 2:3

Голы: Яхья, 47, Аль-Фатиль, 65 – Вейналдум, 55, 89, Аль-Фатиль, 82 (автогол)

Видеообзор матча: