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  4. Аль-Наср – Аль-Иттифак – 2:3. Взбешенный КриРо, дубль, красная. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
21.02.2025 19:00 – FT 2 : 3
Аль-Иттифак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 февраля 2025, 04:31 |
339
0

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 2:3. Взбешенный КриРо, дубль, красная. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии

22 февраля 2025, 04:31 |
339
0
Аль-Наср – Аль-Иттифак – 2:3. Взбешенный КриРо, дубль, красная. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

21 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25 между командами Аль-Наср и Аль-Иттифак.

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Джорджиньо Вейналдум. Красную на 90+2-й получил Джон Дуран, после чего из себя вышел звездный Криштиану Роналду.

На поединке также присутствовал украинский боксер Александр Усик.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 21 февраля

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 2:3

Голы: Яхья, 47, Аль-Фатиль, 65 – Вейналдум, 55, 89, Аль-Фатиль, 82 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

90’
Джон Дуран (Аль-Наср Эр-Рияд) получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак).
82’
ГОЛ ! Автогол забил Мохаммед аль-Фатил (Аль-Наср Эр-Рияд).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед аль-Фатил (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Яхья (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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