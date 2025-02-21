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Саудовская Аравия
21 февраля 2025, 22:16 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:58
1099
3

ВИДЕО. Не сдержался. Эмоциональная реакция Роналду на удаление партнера

Португалец не согласился с решением арбитра

21 февраля 2025, 22:16 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:58
1099
3
ВИДЕО. Не сдержался. Эмоциональная реакция Роналду на удаление партнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

21 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии был проведен поединок между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Местом проведения игры стал стадион «Аль-Насра» в Эр-Рияде.

Интрига в матче держалась до последней минуты, однако минимальную победу в свой актив записал «Аль-Иттифак», обыгравший соперника со счетом 3:2.

К тому же на игре присутствовал украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 90+2 минуте матча форвард хозяев Джон Дуран получил прямое удаление, чем разрушил планы «Аль-Насра» на камбэк.

Подобное решение судьи разозлило португальского форварда Криштиану Роналду, который не мог сдержать эмоций.

Легендарный футболист апеллировал к арбитрам, однако главный судья своего решения не изменил. Чтобы избавиться от злости португалец изо всех сил ударил по мячу в сторону тренерских скамеек и трибун.

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Аль-Иттифак Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео Криштиану Роналду
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Александр Бондарь
Разве это не желтая?
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