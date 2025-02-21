ВИДЕО. Не сдержался. Эмоциональная реакция Роналду на удаление партнера
Португалец не согласился с решением арбитра
21 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии был проведен поединок между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Местом проведения игры стал стадион «Аль-Насра» в Эр-Рияде.
Интрига в матче держалась до последней минуты, однако минимальную победу в свой актив записал «Аль-Иттифак», обыгравший соперника со счетом 3:2.
К тому же на игре присутствовал украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик.
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На 90+2 минуте матча форвард хозяев Джон Дуран получил прямое удаление, чем разрушил планы «Аль-Насра» на камбэк.
Подобное решение судьи разозлило португальского форварда Криштиану Роналду, который не мог сдержать эмоций.
Легендарный футболист апеллировал к арбитрам, однако главный судья своего решения не изменил. Чтобы избавиться от злости португалец изо всех сил ударил по мячу в сторону тренерских скамеек и трибун.
Ronaldo was furious after Duran's red card 🐐🇵🇹— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) February 21, 2025
pic.twitter.com/HUQXpkZpoi
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