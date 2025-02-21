Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами
Команда уступила «Аль-Иттифаку» со счетом 2:3
В пятницу, 21 февраля, произошло противостояние клубов «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Матч прошел на стадионе «Аль-Насра» в Эр-Рияде.
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Первый тайм оказался достаточно атакующим, однако болельщики взятия ворот так и не увидели. Все ключевые эпизоды и интригующие моменты случились во второй половине матча.
Сразу после перерыва хозяева вышли вперед благодаря усилиям Аймана Яхья. На гол «Аль-Насра» ответил, Жоржиньо Вейналдум, который вернул паритет. На 65-й минуте хозяева во второй раз поразили ворота соперника, держа преимущество до начала последних десяти минут.
На 82-й минуте в свои ворота мяч срезал Мохаммед Аль-Фатель, который помог «Аль-Иттифаку» сравнять счет. Казалось, что матч завершится вничью, однако Вейналдум своим поразительным ударом изменил ход игры. Как результат, 3:2 в пользу «Аль-Иттифака».
Напомним, что на матче присутствовал украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик.
Чемпионат Саудовской Аравии 21-й тур, 21 февраля
«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» – 2:3
Голы: Яхья, 47, Аль-Фатиль, 65 – Вейналдум, 55, 89, Аль-Фатель, 82 (автогол)
Удаление: Дуран, 90+2
Фотогалерея матча:
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Матч будет стартовать 21 февраля в 22:00
Сергей Семенов озадачен ситуацией
👉Колись він казав, що з дитинства вболіва за Динамо. Потім позиціонував як вболівальник і чинний гравець Полісся. У грудні заявляв, що його мрією було б зіграти за «Манчестер Юнайтед». А сьогодні вже прямо каже: «Я і моя команда підтримуємо „Аль-Наср“» 😁
Це більше схоже на маркетинговий хід шейхів, з використанням обличчя нашої легенди.
Йому слід брати приклад з нас кротів - народжених в шахтах, загартованих темрявою і до останнього подиху вірних «Шахтарю» ⚒️🧡🖤 😊