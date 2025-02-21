Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами

В пятницу, 21 февраля, произошло противостояние клубов «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Матч прошел на стадионе «Аль-Насра» в Эр-Рияде.

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Первый тайм оказался достаточно атакующим, однако болельщики взятия ворот так и не увидели. Все ключевые эпизоды и интригующие моменты случились во второй половине матча.

Сразу после перерыва хозяева вышли вперед благодаря усилиям Аймана Яхья. На гол «Аль-Насра» ответил, Жоржиньо Вейналдум, который вернул паритет. На 65-й минуте хозяева во второй раз поразили ворота соперника, держа преимущество до начала последних десяти минут.

На 82-й минуте в свои ворота мяч срезал Мохаммед Аль-Фатель, который помог «Аль-Иттифаку» сравнять счет. Казалось, что матч завершится вничью, однако Вейналдум своим поразительным ударом изменил ход игры. Как результат, 3:2 в пользу «Аль-Иттифака».

Напомним, что на матче присутствовал украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик.

Чемпионат Саудовской Аравии 21-й тур, 21 февраля

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» – 2:3

Голы: Яхья, 47, Аль-Фатиль, 65 – Вейналдум, 55, 89, Аль-Фатель, 82 (автогол)

Удаление: Дуран, 90+2

Фотогалерея матча: