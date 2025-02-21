Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
21.02.2025 19:00 – FT 2 : 3
Аль-Иттифак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
21 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:03
1162
1

Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами

Команда уступила «Аль-Иттифаку» со счетом 2:3

21 февраля 2025, 21:30 | Обновлено 21 февраля 2025, 22:03
1162
1
Усик удачу не принес. Аль-Наср проиграл в безумном матче с пятью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 февраля, произошло противостояние клубов «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Матч прошел на стадионе «Аль-Насра» в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм оказался достаточно атакующим, однако болельщики взятия ворот так и не увидели. Все ключевые эпизоды и интригующие моменты случились во второй половине матча.

Сразу после перерыва хозяева вышли вперед благодаря усилиям Аймана Яхья. На гол «Аль-Насра» ответил, Жоржиньо Вейналдум, который вернул паритет. На 65-й минуте хозяева во второй раз поразили ворота соперника, держа преимущество до начала последних десяти минут.

На 82-й минуте в свои ворота мяч срезал Мохаммед Аль-Фатель, который помог «Аль-Иттифаку» сравнять счет. Казалось, что матч завершится вничью, однако Вейналдум своим поразительным ударом изменил ход игры. Как результат, 3:2 в пользу «Аль-Иттифака».

Напомним, что на матче присутствовал украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик.

Чемпионат Саудовской Аравии 21-й тур, 21 февраля

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» – 2:3

Голы: Яхья, 47, Аль-Фатиль, 65 – Вейналдум, 55, 89, Аль-Фатель, 82 (автогол)

Удаление: Дуран, 90+2

Фотогалерея матча:

По теме:
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Джорджиньо Вейналдум Александр Усик Джон Дуран
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд
Футбол | 21 февраля 2025, 21:09 0
Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд
Ярмолюк в основе? Известны составы на матч АПЛ Лестер – Брентфорд

Матч будет стартовать 21 февраля в 22:00

Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Биатлон | 20 февраля 2025, 23:10 3
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст

Сергей Семенов озадачен ситуацией

Известный эксперт объяснил, как Динамо может потерять чемпионство
Футбол | 21.02.2025, 14:09
Известный эксперт объяснил, как Динамо может потерять чемпионство
Известный эксперт объяснил, как Динамо может потерять чемпионство
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Футбол | 21.02.2025, 08:58
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Футбол | 20.02.2025, 23:27
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DonetskCity_Love_Rybakinu
При всій повазі, але Усику би слід однозначно визначитись із клубом.
👉Колись він казав, що з дитинства вболіва за Динамо. Потім позиціонував як вболівальник і чинний гравець Полісся. У грудні заявляв, що його мрією було б зіграти за «Манчестер Юнайтед». А сьогодні вже прямо каже: «Я і моя команда підтримуємо „Аль-Наср“» 😁
Це більше схоже на маркетинговий хід шейхів, з використанням обличчя нашої легенди.
Йому слід брати приклад з нас кротів - народжених в шахтах, загартованих темрявою і до останнього подиху вірних «Шахтарю» ⚒️🧡🖤 😊
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 5
Бокс
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
19.02.2025, 18:06 2
Футбол
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 2
Футбол
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем