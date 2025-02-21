Другие новости21 февраля 2025, 20:42 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:47
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ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра
Боксер удивил фанатов
21 февраля 2025, 20:42 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:47
2768
3
Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик приехал на домашний поединок клуба «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака» в чемпионате Саудовской Аравии.
Во время 15-минутного перерыва боксер появился на публике в футболке хозяев.
«Добро пожаловать в доме «Аль-Насра», – написано в социальной сети клуба.
ФОТО. Приехал к Роналду. Усик присутствует на матче Аль-Насра
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