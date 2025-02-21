ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик приехал на домашний поединок клуба «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака» в чемпионате Саудовской Аравии.

Во время 15-минутного перерыва боксер появился на публике в футболке хозяев.

«Добро пожаловать в доме «Аль-Насра», – написано в социальной сети клуба.

ФОТО. Приехал к Роналду. Усик присутствует на матче Аль-Насра