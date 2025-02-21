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21 февраля 2025, 20:42 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:47
2768
3

ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра

Боксер удивил фанатов

21 февраля 2025, 20:42 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:47
2768
3
ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик приехал на домашний поединок клуба «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака» в чемпионате Саудовской Аравии.

Во время 15-минутного перерыва боксер появился на публике в футболке хозяев.

«Добро пожаловать в доме «Аль-Насра», – написано в социальной сети клуба.

ФОТО. Приехал к Роналду. Усик присутствует на матче Аль-Насра

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Александр Усик Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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FC_Shakhtar1936
Молодец Усик💪
🟡🔵Аль Наср это Украина
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+1
MaximusOne
Усик: З пельонок за ай-насра...)))
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0
Марина Полоз
А як же "Полісся"? Чи може діючий футболіст одягати футболку іншого клубу не вдома приватно, а на публіці? 
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0
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