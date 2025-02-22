Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сексапильная украинская журналистка покорила Испанию своей красотой
Другие новости
22 февраля 2025, 01:37 | Обновлено 22 февраля 2025, 01:39
426
5

ФОТО. Сексапильная украинская журналистка покорила Испанию своей красотой

Огненные фото

22 февраля 2025, 01:37 | Обновлено 22 февраля 2025, 01:39
426
5
ФОТО. Сексапильная украинская журналистка покорила Испанию своей красотой
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, журналистка Даша Бондарь, стала лицом обложки испанского журнала «Vous».

Ее яркие фотографии с провокационными позами и соблазнительной мини-одеждой привлекли внимание даже на Пиренеях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дарья поделилась радостью от того, что ее работа была замечена: «Я так рада, что нашу работу с Русланой Переметчик заметил такой замечательный журнал. Рада быть на обложке».

Фанаты активно реагировали под публикацией, оставляя множество комплиментов и поздравлений.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Жоау Феликс нашел новое вдохновение. Она – 10/10
ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения
Руслан ДЕДУХ: «Приятно будет проверить себя на фоне Шахтера»
фото lifestyle Даша Савина Шахтер Донецк Валерий Бондарь девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 22 февраля 2025, 02:14 0
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 февраля в 17:00 по Киеву

Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21 февраля 2025, 13:21 59
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Футбол | 21.02.2025, 06:23
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Футбол | 21.02.2025, 07:48
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра
Футбол | 21.02.2025, 20:42
ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра
ФОТО. Усик прибыл на матч Роналду и надел футболку Аль-Насра
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дыряво с пердя🤣
Такую можно и на куканчик
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Этой же блондинке предлагали в порно сняцца, а она отказалась дура! Почему??
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
Что было с лыжами украинцев? Сервисмен сборной прокомментировал сингл-микст
20.02.2025, 23:10 3
Биатлон
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
20.02.2025, 14:06 43
Теннис
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем