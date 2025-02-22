ФОТО. Сексапильная украинская журналистка покорила Испанию своей красотой
Огненные фото
Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, журналистка Даша Бондарь, стала лицом обложки испанского журнала «Vous».
Ее яркие фотографии с провокационными позами и соблазнительной мини-одеждой привлекли внимание даже на Пиренеях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дарья поделилась радостью от того, что ее работа была замечена: «Я так рада, что нашу работу с Русланой Переметчик заметил такой замечательный журнал. Рада быть на обложке».
Фанаты активно реагировали под публикацией, оставляя множество комплиментов и поздравлений.
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