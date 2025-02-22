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22 февраля 2025, 02:03 |
353
2

ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения

А ещё получила множество комплиментов

22 февраля 2025, 02:03 |
353
2
ФОТО. Украинская телеведущая оголила грудь в свой день рождения
Instagram. Александра Лобода

Бывшая соведущая программы «ПроФутбол» Александра Лобода отпраздновала свой 37-й день рождения 21 февраля.

По этому случаю она опубликовала пост в Instagram, где поделилась огненными кадрами со слегка оголенными грудьями:

«Мне исполнилось 37 и в день своего рождения я получила подарок – путешествие в Диснейленд😎. Я каталась на скоростных горках, стреляла из лазера, примеряла ушки Мини Мауса и расплакалась во время финального шоу под саундтрек к «Король Лев», – рассказала про свой день рождения журналистка.

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Многие фолловеры не могли поверить, что красавице исполнилось 37. Вот что они писали под публикацией:

«Вы с цифрой ошиблись, там должно быть 27», «Выглядишь максимум на 28», «Огненно выглядишь».

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фото lifestyle Александра Лобода
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Первый Среди Равных
Супер женщина!
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Дыряво с пердя🤣
И где тут голые сисички
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