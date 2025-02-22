Украина. Первая лига22 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 03:34
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На просмотр в ЮКСА прибыли экс-защитник Металлиста 1925 и хавбек Кривбасса
Вадим Червак и Владислав Семотюк могут стать игроками клуба из Тарасовки
22 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 03:34
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На просмотр в клуб ЮКСА Тарасовка прибыли два футболиста, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
Просмотр в команде Первой лиги пройдут экс-защитник Металлиста 1925 Вадим Червак и хавбек Кривбасса Владислав Семотюк.
Вадим Червак в текущем сезоне провел 3 матча Первой лиги за Металлист 1925 и официально покинул харьковскую команду в декабре.
Владислав Семотюк в первой части сезона сыграл 4 поединка УПЛ за львовский Рух, в котором играл на правах аренды из Кривбасса.
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