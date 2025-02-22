На просмотр в ЮКСА прибыли экс-защитник Металлиста 1925 и хавбек Кривбасса

На просмотр в клуб ЮКСА Тарасовка прибыли два футболиста, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Просмотр в команде Первой лиги пройдут экс-защитник Металлиста 1925 Вадим Червак и хавбек Кривбасса Владислав Семотюк.

Вадим Червак в текущем сезоне провел 3 матча Первой лиги за Металлист 1925 и официально покинул харьковскую команду в декабре.

Владислав Семотюк в первой части сезона сыграл 4 поединка УПЛ за львовский Рух, в котором играл на правах аренды из Кривбасса.