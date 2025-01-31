Источник: Кривбасс готов распрощаться с центральным полузащитником
Владислав Семотюк вернулся из аренды и может покинуть криворожскую команду
Центральный полузащитник Владислав Семотюк может покинуть криворожский Кривбасс в ближайшее время, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
По инсайдерской информации, клуб был готов расстаться с игроком еще после первой части сезона, которую он провел в аренде в клубе Рух, но за определенную компенсацию.
Однако пока до возобновления УПЛ остается три недели, и ситуация не сдвинулась с места.
Поэтому Кривбасс рассматривает вариант отпустить 24-летнего полузащитника на правах свободного агента, если тот найдет себе новый клуб.
Хавбек Владислав Семотюк в текущем сезоне сыграл за Рух 4 матча УПЛ, без забитых голов.
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