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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 22:19 | Обновлено 31 января 2025, 22:28
106
0

Источник: Кривбасс готов распрощаться с центральным полузащитником

Владислав Семотюк вернулся из аренды и может покинуть криворожскую команду

31 января 2025, 22:19 | Обновлено 31 января 2025, 22:28
106
0
Источник: Кривбасс готов распрощаться с центральным полузащитником
ФК Кривбасс. Владислав Семотюк

Центральный полузащитник Владислав Семотюк может покинуть криворожский Кривбасс в ближайшее время, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

По инсайдерской информации, клуб был готов расстаться с игроком еще после первой части сезона, которую он провел в аренде в клубе Рух, но за определенную компенсацию.

Однако пока до возобновления УПЛ остается три недели, и ситуация не сдвинулась с места.

Поэтому Кривбасс рассматривает вариант отпустить 24-летнего полузащитника на правах свободного агента, если тот найдет себе новый клуб.

Хавбек Владислав Семотюк в текущем сезоне сыграл за Рух 4 матча УПЛ, без забитых голов.

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Владислав Семотюк Кривбасс Кривой Рог свободный агент трансферы УПЛ Рух Львов трансферы аренда игрока расторжение контракта Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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