Источник: Кривбасс готов распрощаться с центральным полузащитником

Центральный полузащитник Владислав Семотюк может покинуть криворожский Кривбасс в ближайшее время, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

По инсайдерской информации, клуб был готов расстаться с игроком еще после первой части сезона, которую он провел в аренде в клубе Рух, но за определенную компенсацию.

Однако пока до возобновления УПЛ остается три недели, и ситуация не сдвинулась с места.

Поэтому Кривбасс рассматривает вариант отпустить 24-летнего полузащитника на правах свободного агента, если тот найдет себе новый клуб.

Хавбек Владислав Семотюк в текущем сезоне сыграл за Рух 4 матча УПЛ, без забитых голов.