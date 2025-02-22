Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) заявилась на хардовый турнир WTA 500 в Мериде, Мексика.

25-летняя украинка начнет выступления в квалификации. В 1-м раунде отбора она встретится с представительницей Греции Димитрой Павлу (WTA 530).

Ранее девушки между собой не играли. Встреча запланирована на 22 февраля в 21:00 по Киеву.

Победительница противостояния выйдет в финале квалификации, где сыграет либо против Астры Шармы (Австралия, WTA 193), либо против Леолии Жанжан (Франция, WTA 123).

Стародубцева в 2025 году еще ни разу не побеждала. Ее лузстрик составляет девять матчей, а последняя виктория датируется 5 октября 2024.

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