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  4. Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
WTA
22 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 06:24
114
1

Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница

Юлия в 1-м раунде квалификации турнира WTA 500 в Мексике встретится с Димитрой Павлу

22 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 06:24
114
1
Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) заявилась на хардовый турнир WTA 500 в Мериде, Мексика.

25-летняя украинка начнет выступления в квалификации. В 1-м раунде отбора она встретится с представительницей Греции Димитрой Павлу (WTA 530).

Ранее девушки между собой не играли. Встреча запланирована на 22 февраля в 21:00 по Киеву.

Победительница противостояния выйдет в финале квалификации, где сыграет либо против Астры Шармы (Австралия, WTA 193), либо против Леолии Жанжан (Франция, WTA 123).

Стародубцева в 2025 году еще ни разу не побеждала. Ее лузстрик составляет девять матчей, а последняя виктория датируется 5 октября 2024.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Ну, хоч нарешті пощастило з жеребом. Тепер нехай доводить.
Але Юля вперто не хоче знімати корону і заявлятися на щось менш статусне за 500 )
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