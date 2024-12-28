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WTA
28 декабря 2024, 06:59 |
133
0

Неудачный старт сезона с новым тренером. Завацкая покинула турнир в Окленде

Катарина проиграла Селене Яничиевич в 1-м раунде квалификации соревнований WTA 250

28 декабря 2024, 06:59 |
133
0
Неудачный старт сезона с новым тренером. Завацкая покинула турнир в Окленде
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах проиграла Селене Яничиевич (Франция, WTA 192) за 2 часа и 12 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Селена Яничиевич (Франция) – 6:4, 1:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Селена сравняла счет в очных противостояниях, 1:1.

Для Завацкой это были первые соревнования в новом сезоне, перед стартом которого она объявила о начале сотрудничества с Ильей Марченко – капитаном женской сборной Украины по теннису.

Яничиевич в решающем раунде отбора встретится с Лейре Ромеро-Гормаз (Испания, WTA 158).

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Селена Яничиевич Катарина Завацкая WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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