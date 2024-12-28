Неудачный старт сезона с новым тренером. Завацкая покинула турнир в Окленде
Катарина проиграла Селене Яничиевич в 1-м раунде квалификации соревнований WTA 250
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах проиграла Селене Яничиевич (Франция, WTA 192) за 2 часа и 12 минут.
WTA 250 Окленд. Хард. Квалификация
Катарина Завацкая (Украина) – Селена Яничиевич (Франция) – 6:4, 1:6, 2:6
Это была вторая встреча соперниц. Селена сравняла счет в очных противостояниях, 1:1.
Для Завацкой это были первые соревнования в новом сезоне, перед стартом которого она объявила о начале сотрудничества с Ильей Марченко – капитаном женской сборной Украины по теннису.
Яничиевич в решающем раунде отбора встретится с Лейре Ромеро-Гормаз (Испания, WTA 158).
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