Вечно перспективный: Рэшфорду пора покинуть МЮ

С началом каждого сезона болельщики возлагают надежды на Маркуса Рэшфорда. Их можно понять. Фанатам хочется, чтобы воспитанник клуба поднял его на вершину, или хотя бы попытался. Получилась бы красивая история. Но, судя по всему, ее не будет. Уже который год на Рэшфорда возлагаются надежды, которые не оправдываются. Это все привело к тому, что 27-летний вингер до сих пор ходит в перспективных игроках, хотя, конечно, это лишь образное утверждение. На самом деле время Маркуса в его родном клубе подходит к концу.

С приходом Рубена Аморима на пост главного тренера «МЮ» ожидалось, что он сможет «вернуть к жизни» многих игроков. Отчасти так и произошло. С его приходом Амад Диалло выглядит одним из лучших игроков «Юнайтед». Гарри Магуайр, которого несколько лет отправляли восвояси, тоже показывает хороший уровень. Кто-то старается, но пока не очень получается. А у Рэшфорда все по-прежнему. Маркус забил «Ипсвичу», после чего даже оформил дубль в ворота «Эвертона», но, как и ожидалось, это был лишь временный всплеск. Дело даже дошло до того, что тренер перестал включать игрока в заявку на матчи. Сейчас в Англии вовсю трубят о том, что воспитанник манкунианцев покинет клуб. Может даже в январе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд и Рубен Аморим

Тема с возможным уходом Рэшфорда обсуждается уже давно. Маркус был очень близок к этому в 2022-м году. Сообщалось, что ему не нравилась нестабильная ситуация в клубе и частые смены тренеров, которые ставили его на разные позиции. Сам игрок предпочитает действовать на левом фланге атаки, чем, на самом деле, ограничивает себя. Несмотря ни на что, Рэшфорд не ушел. Более того, Маркус выдал на удивление хороший сезон 2022/23, в котором забил 30 голов во всех турнирах. В «МЮ» все воспрянули духом: наконец-то воспитанник начал делать то, чего от него и ждут. На радостях руководство «Юнайтед» вручило игроку новый 5-летний контракт с солидной зарплатой. Стороны ударили по рукам, а на «Олд Траффорд» снова появилась надежда.

С тех пор Рэшфорд забил только 15 мячей в 66 матчах и это с учетом голов за текущий сезон. При этом, по данным английских СМИ, Маркус получает 325 тыс. фунтов в неделю по новому контракту. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в своей команде, но и во всей Премьер-лиге. Учитывая этот статус, от футболиста ожидают соответствующих результатов, но их нет. Возможно, в этом не только вина самого Рэшфорда. В последнее время в «МЮ» мало кто выступал на стабильно хорошем уровне, но проблема в том, что у Маркуса просто перестали «гореть глаза». Он не выглядит тем человеком, который отчаянно пытается исправить положение команды и добиться результата. Таким был Скотт Мактоминей, но его продали. Так с чего все еще полагаться на Рэшфорда?

Было время, когда Маркус вел активную социальную жизнь. Он защищал интересы детей из бедных семей, был волонтером и спорил с правительством. Манкунианцы очень гордились своим игроком и всячески пытались освещать его деятельность за пределами поля. Это был настолько сильный посыл общественности, когда футболист стремится помогать людям, что на проблемы с результативностью многие закрывали глаза. Учитывая популярность «МЮ» и самого Рэшфорда, он быстро стал «своим парнем» в Манчестере. Но также быстро он и лишился этого статуса, когда начал превращаться из скромного парня в того, который хочет действовать сам по себе.

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Бывали случаи, когда Маркуса замечали в клубах тогда, когда он якобы болел и не мог тренироваться. Бывало, что сразу после разгромных поражений принципиальным соперникам он отправлялся на вечеринки. «Свои парни» так не делают. Так может поступить, например, Джейдон Санчо, от которого не ждут идеальной дисциплины, но не тот игрок, которого несколько лет назад ставили в пример всей стране. Понятно, что есть личное время, когда футболисты вольны делать то, что пожелают, но у некоторых есть более сильный публичный образ, которому нужно соответствовать. К тому же Рэшфорда еще и штрафовали за опоздания, после чего появились вопросы о его дисциплине.

В этом сезоне ситуация накалилась еще больше. Сначала Аморим не включил Маркуса в заявку на манчестерское дерби, а потом не взял в Лондон на игру против «Тоттенхэма» в Кубке лиги. Учитывая, что это топ-матчи, к Рэшфорду появились вопросы. Тренер со свой стороны спокойно ответил, что играет тот, кто больше достоин. Сначала Рэшфорд сказал, что ему нужно больше работать и совершенствоваться. Через несколько дней после этого он уже заявил о готовности принять новый вызов. Все поняли это однозначно – как заявление о возможном уходе из «МЮ». К тому же сам игрок сказал, что если покинет «Юнайтед», то у него не будет никаких обид на клуб. Хотя, с чего они, собственно, должны у него быть?

Когда Маркус впервые всерьез задумался о смене клубной прописки, его услугами активно интересовались «Барселона» и «ПСЖ». Тогда у Рэшфорда был реальный шанс проявить себя еще в одном топ-клубе, но он продлил контракт с «МЮ», который впоследствии стал якорем и для него, и для манкунианцев. По слухам, «Юнайтед» готов продать своего воспитанника уже сейчас и требует за него 40-50 млн фунтов. Кто согласится заплатить такие деньги за игрока, который совершает 11 потерь в матче против «Виктории» Пльзень? «Барселона» не захочет, да и не сможет. Каталонцы даже своих футболистов с трудом регистрируют. Да и к тому же на позиции Маркуса у них есть Рафинья, который проводит лучший сезон в своей жизни.

«ПСЖ» может заплатить, но у парижан на флангах есть молодые и перспективные Брэдли Баркола и Дезире Дуэ. Если у руководства «ПСЖ» и сохранился интерес к Рэшфорду, то Луис Энрике точно не будет настаивать на его подписании. Акции Маркуса серьезно упали с тех пор, когда его хотели подписать топ-клубы. Сейчас, согласно последним новостям, у него уже нет таких привлекательных вариантов. А контракт с большой зарплатой еще больше усугубляет ситуацию. По данным СМИ, в подписании Маркуса заинтересованы клубы Саудовской Аравии, но хочется думать, что он не рассматривает этот вариант всерьез. Как бы там ни было, но таких игроков хочется видеть в топ-чемпионатах. Может Рэшфорд еще проявит себя, пусть не в «МЮ» и не в АПЛ, хотя есть сомнения на этот счет. Но хочется, чтобы Маркус хотя бы попытался – ради тех, кто в него верил и, может, верит до сих пор.

Cергей ЗАВАЛКО