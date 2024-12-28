«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский во второй раз отреагировал на неудачную шутку нынешнего форварда «бело-синих» Владислава Ваната:

«Если бы я сказал то же самое, так пошутил бы про, условно говоря, Лужного или Белькевича, мне бы голову снесли просто за такую шутку. Поэтому это неуместно, во-первых. Во-вторых, пренебрежительно. Он мне не кум, он мне не Алиев, он мне не приятель, он мне никто. Но какое-то уважение... У нас разница в возрасте очень большая и для меня субординация очень важна.

Шутка, может, и смешная, но ему нельзя шутить. Ему рано шутить. Вот и все. Куда ему шутить? Человек «Вересу» забил, а что дальше? А место какое они занимают в Лиге Европы? Чисто из-за этого у меня до сих пор как бы негатив».