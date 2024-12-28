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  4. «Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:11
1182
4

«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо

Бывший нападающий киевлян не может простить Владиславу Ванату его шутку

28 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 28 декабря 2024, 01:11
1182
4
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский во второй раз отреагировал на неудачную шутку нынешнего форварда «бело-синих» Владислава Ваната:

«Если бы я сказал то же самое, так пошутил бы про, условно говоря, Лужного или Белькевича, мне бы голову снесли просто за такую шутку. Поэтому это неуместно, во-первых. Во-вторых, пренебрежительно. Он мне не кум, он мне не Алиев, он мне не приятель, он мне никто. Но какое-то уважение... У нас разница в возрасте очень большая и для меня субординация очень важна.

Шутка, может, и смешная, но ему нельзя шутить. Ему рано шутить. Вот и все. Куда ему шутить? Человек «Вересу» забил, а что дальше? А место какое они занимают в Лиге Европы? Чисто из-за этого у меня до сих пор как бы негатив».

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Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига юмор Владислав Ванат lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 4
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Gargantua81
вел себя как клоун, а теперь удивляется, что у него нет автритета как у Лужного или Белькевича.
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+1
Falko
Часто коли алкач кидає пити, він стає дуже злим. Але згодом, якщо витримає, то звикає і перетворюється на людину.
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0
Alfred
Над Кличко прикалюються постійно, так він навіть не засмучувався і випустив збірку всіх цих жартів над собою і ніяких образ на когось
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0
Alfred
Він вже дорослий і мав вже не зважати на всіляки жарти про себе, веде себе наче підліток. Ну пожартували, хоча там про нього на пряму нічого такого, але жарт прикольний, краще б не реагував на це, а так ще більше уваги до себе 
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0
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