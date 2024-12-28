«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Бывший нападающий киевлян не может простить Владиславу Ванату его шутку
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский во второй раз отреагировал на неудачную шутку нынешнего форварда «бело-синих» Владислава Ваната:
«Если бы я сказал то же самое, так пошутил бы про, условно говоря, Лужного или Белькевича, мне бы голову снесли просто за такую шутку. Поэтому это неуместно, во-первых. Во-вторых, пренебрежительно. Он мне не кум, он мне не Алиев, он мне не приятель, он мне никто. Но какое-то уважение... У нас разница в возрасте очень большая и для меня субординация очень важна.
Шутка, может, и смешная, но ему нельзя шутить. Ему рано шутить. Вот и все. Куда ему шутить? Человек «Вересу» забил, а что дальше? А место какое они занимают в Лиге Европы? Чисто из-за этого у меня до сих пор как бы негатив».
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