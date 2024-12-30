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  4. ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
WTA
30 декабря 2024, 14:52 |
369
0

ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка

Свентек и Ян Зелиньски вырвали победу у Ульрикке Эйкери и Каспера Рууда в миксте

30 декабря 2024, 14:52 |
369
0
ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе В на United Cup 2025 между сборными Польши и Норвегии.

Победу со счетом 2:1 одержали поляки. Первыми на корт вышли Ига Свентек (WTA 2) и Малене Хельго (WTA 404). Вторая ракетка мира разгромила соперницу в двух сетах.

Далее состоялся мужской одиночный матч, в котором 6-й номер рейтинга АТР Каспер Рууд переиграл Хуберта Хуркача (АТР 16). Судьба противостояния решилась в миксте, где Ига вместе с Яном Зелиньски вырвали викторию у Ульрикке Эйкери и Рууда.

United Cup 2025. Группа В, Сидней. 30 декабря

Польша – Норвегия – 2:1

  • Ига Свентек – Малене Хельго – 6:1, 6:0
  • Хуберт Хуркач – Каспер Рууд – 5:7, 3:6
  • Ига Свентек / Ян Зелиньски Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 6:3, 0:6, [10:8]

В одной группе Норвегия и Польша играют вместе с Чехией. Ранее чехи переиграли норвежцев, поэтому Рууд и компания из-за двух поражений потеряли шансы на выход в плей-офф. Польша и Чехия проведут очный поединок 1 января.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка

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Видеообзор матча Ига Свентек – Малене Хельго

Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Каспер Рууд

Видеообзор матча Ига Свентек / Ян Зелиньски – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд

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ВИДЕО. Как Свентек разгромила норвежку в первом матче сезона, отдав 1 гейм
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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