ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
Свентек и Ян Зелиньски вырвали победу у Ульрикке Эйкери и Каспера Рууда в миксте
30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе В на United Cup 2025 между сборными Польши и Норвегии.
Победу со счетом 2:1 одержали поляки. Первыми на корт вышли Ига Свентек (WTA 2) и Малене Хельго (WTA 404). Вторая ракетка мира разгромила соперницу в двух сетах.
Далее состоялся мужской одиночный матч, в котором 6-й номер рейтинга АТР Каспер Рууд переиграл Хуберта Хуркача (АТР 16). Судьба противостояния решилась в миксте, где Ига вместе с Яном Зелиньски вырвали викторию у Ульрикке Эйкери и Рууда.
United Cup 2025. Группа В, Сидней. 30 декабря
Польша – Норвегия – 2:1
- Ига Свентек – Малене Хельго – 6:1, 6:0
- Хуберт Хуркач – Каспер Рууд – 5:7, 3:6
- Ига Свентек / Ян Зелиньски – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 6:3, 0:6, [10:8]
В одной группе Норвегия и Польша играют вместе с Чехией. Ранее чехи переиграли норвежцев, поэтому Рууд и компания из-за двух поражений потеряли шансы на выход в плей-офф. Польша и Чехия проведут очный поединок 1 января.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
Видеообзор матча Ига Свентек – Малене Хельго
Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Каспер Рууд
Видеообзор матча Ига Свентек / Ян Зелиньски – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд
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