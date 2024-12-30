30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе В на United Cup 2025 между сборными Польши и Норвегии.

Победу со счетом 2:1 одержали поляки. Первыми на корт вышли Ига Свентек (WTA 2) и Малене Хельго (WTA 404). Вторая ракетка мира разгромила соперницу в двух сетах.

Далее состоялся мужской одиночный матч, в котором 6-й номер рейтинга АТР Каспер Рууд переиграл Хуберта Хуркача (АТР 16). Судьба противостояния решилась в миксте, где Ига вместе с Яном Зелиньски вырвали викторию у Ульрикке Эйкери и Рууда.

United Cup 2025. Группа В, Сидней. 30 декабря

Польша – Норвегия – 2:1

Ига Свентек – Малене Хельго – 6:1, 6:0

Малене Хельго – 6:1, 6:0 Хуберт Хуркач – Каспер Рууд – 5:7, 3:6

Хуберт Хуркач – – 5:7, 3:6 Ига Свентек / Ян Зелиньски – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 6:3, 0:6, [10:8]

В одной группе Норвегия и Польша играют вместе с Чехией. Ранее чехи переиграли норвежцев, поэтому Рууд и компания из-за двух поражений потеряли шансы на выход в плей-офф. Польша и Чехия проведут очный поединок 1 января.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка

Видеообзор матча Ига Свентек – Малене Хельго

Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Каспер Рууд

Видеообзор матча Ига Свентек / Ян Зелиньски – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд