ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup
Итальянцы одержали победу со счетом 3:0, Белинда проиграла в двух поединках
29 декабря состоялось матчевое противостояние в группе D на United Cup 2024 между сборными Италии и Швейцарии.
Победу со счетом 3:0 одержали итальянцы. Вначале Флавио Коболли переиграл Доминика Штрикера в двух сетах.
Затем Жасмин Паолини разгромила Белинду Бенчич в двух сетах, отдав всего 2 гейма. В миксте также сильнее оказался итальянский тандем: Сара Эррани и Андреа Вавассори разобрались с Бенчич и Штрикером.
United Cup 2025. Группа D, Сидней. 29 декабря
Италия – Швейцария – 3:0
- Флавио Коболли – Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)
- Жасмин Паолини – Белинда Бенчич – 6:1, 6:1
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 6:4, 6:4
В одной группе Италия и Швейцария играют вместе с Францией. 28 декабря швейцарцы переиграли французов 2:1. 31 декабря очное противостояние проведут Италия и Франция.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup
Видеообзор матча Флавио Коболли – Доминик Штрикер
Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер
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