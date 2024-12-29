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29 декабря 2024, 13:52 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:55
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ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup

Итальянцы одержали победу со счетом 3:0, Белинда проиграла в двух поединках

29 декабря 2024, 13:52 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:55
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ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

29 декабря состоялось матчевое противостояние в группе D на United Cup 2024 между сборными Италии и Швейцарии.

Победу со счетом 3:0 одержали итальянцы. Вначале Флавио Коболли переиграл Доминика Штрикера в двух сетах.

Затем Жасмин Паолини разгромила Белинду Бенчич в двух сетах, отдав всего 2 гейма. В миксте также сильнее оказался итальянский тандем: Сара Эррани и Андреа Вавассори разобрались с Бенчич и Штрикером.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 29 декабря

Италия – Швейцария – 3:0

  • Флавио Коболли Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)
  • Жасмин Паолини Белинда Бенчич – 6:1, 6:1
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 6:4, 6:4

В одной группе Италия и Швейцария играют вместе с Францией. 28 декабря швейцарцы переиграли французов 2:1. 31 декабря очное противостояние проведут Италия и Франция.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Черный день для Бенчич. Как Италия разгромила Швейцарию на United Cup

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Видеообзор матча Флавио Коболли – Доминик Штрикер

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич

Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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