ВИДЕО. Как четвертая ракетка за час уничтожила олимпийскую чемпионку 2020
Смотрите видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич на United Cup 2025
29 декабря проходит матчевое противостояние между сборными Италии и Швейцарии на United Cup.
Во второй игре поединка состоялся женский одиночный матч между Жасмин Паолини (WTA 4) и Белиндой Бенчич (WTA 487).
Четвертая ракетка мира разгромила олимпийскую чемпионку 2020 за один час со счетом 6:1, 6:1. Для Паолини это был первый матч в новом сезоне, а для Белинды – второй. Бенчич 28 декабря разобралась с Хлоэ Паке в противостоянии Швейцарии и Франции.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
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