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WTA
29 декабря 2024, 12:31 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:34
798
0

ВИДЕО. Как четвертая ракетка за час уничтожила олимпийскую чемпионку 2020

Смотрите видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич на United Cup 2025

29 декабря 2024, 12:31 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:34
798
0
ВИДЕО. Как четвертая ракетка за час уничтожила олимпийскую чемпионку 2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич и Жасмин Паолини

29 декабря проходит матчевое противостояние между сборными Италии и Швейцарии на United Cup.

Во второй игре поединка состоялся женский одиночный матч между Жасмин Паолини (WTA 4) и Белиндой Бенчич (WTA 487).

Четвертая ракетка мира разгромила олимпийскую чемпионку 2020 за один час со счетом 6:1, 6:1. Для Паолини это был первый матч в новом сезоне, а для Белинды – второй. Бенчич 28 декабря разобралась с Хлоэ Паке в противостоянии Швейцарии и Франции.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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