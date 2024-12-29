ВИДЕО. Как четвертая ракетка за час уничтожила олимпийскую чемпионку 2020

29 декабря проходит матчевое противостояние между сборными Италии и Швейцарии на United Cup.

Во второй игре поединка состоялся женский одиночный матч между Жасмин Паолини (WTA 4) и Белиндой Бенчич (WTA 487).

Четвертая ракетка мира разгромила олимпийскую чемпионку 2020 за один час со счетом 6:1, 6:1. Для Паолини это был первый матч в новом сезоне, а для Белинды – второй. Бенчич 28 декабря разобралась с Хлоэ Паке в противостоянии Швейцарии и Франции.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Белинда Бенчич