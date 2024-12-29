ФОТО. Как действующие чемпионы United Cup выбили Бразилию из турнира

29 декабря состоялось матчевое противостояние в группе Е на United Cup 2025 между сборными Германии и Бразилии.

Победу со счетом 3:0 одержали немцы. Вначале на корт вышли Лаура Зигемунд и Беатрис Хаддад Майя. 17-я ракетка мира считалась фавориткой, но Лаура сумела обыграть соперницу в трех сетах.

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Далее состоялся одиночный мужской матч между Александром Зверевым и Тьягу Монтейру. 2-й номер АТР выиграл у оппонента в двух партиях. На смешанный парный поединок вышли тандемы Лаура Зигемунд / Тим Пютц и Каролина Алвеш / Рафаэл Матос. Лаура и Тим победили в двух сетах.

Германия является действующим победителем United Cup. 30 декабря Зверев и компания проведут очное противостояние против Китая. Бразилия из-за двух поражений окончательно потеряла шансы на выход в плей-офф. 29 декабря бразильцы уступали китайцам 0:3.

United Cup 2025. Группа Е, Перт. 29 декабря

Германия – Бразилия – 3:0

Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 1;6, 6:4

– Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 1;6, 6:4 Александр Зверев – Тьягу Монтейру – 6:4, 6:4

– Тьягу Монтейру – 6:4, 6:4 Лаура Зигемунд / Тим Пютц – Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 7:6 (10:8), 6:4

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Видеообзор матча Лаура Зигемунд / Тим Пютц – Каролина Алвеш / Рафаэл Матос