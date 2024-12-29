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29 декабря 2024, 11:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:39
212
0

ФОТО. Как действующие чемпионы United Cup выбили Бразилию из турнира

Германия переиграла бразильцев со счетом 3:0

29 декабря 2024, 11:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:39
212
0
ФОТО. Как действующие чемпионы United Cup выбили Бразилию из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялось матчевое противостояние в группе Е на United Cup 2025 между сборными Германии и Бразилии.

Победу со счетом 3:0 одержали немцы. Вначале на корт вышли Лаура Зигемунд и Беатрис Хаддад Майя. 17-я ракетка мира считалась фавориткой, но Лаура сумела обыграть соперницу в трех сетах.

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Далее состоялся одиночный мужской матч между Александром Зверевым и Тьягу Монтейру. 2-й номер АТР выиграл у оппонента в двух партиях. На смешанный парный поединок вышли тандемы Лаура Зигемунд / Тим Пютц и Каролина Алвеш / Рафаэл Матос. Лаура и Тим победили в двух сетах.

Германия является действующим победителем United Cup. 30 декабря Зверев и компания проведут очное противостояние против Китая. Бразилия из-за двух поражений окончательно потеряла шансы на выход в плей-офф. 29 декабря бразильцы уступали китайцам 0:3.

United Cup 2025. Группа Е, Перт. 29 декабря

Германия – Бразилия – 3:0

  • Лаура Зигемунд Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 1;6, 6:4
  • Александр Зверев Тьягу Монтейру – 6:4, 6:4
  • Лаура Зигемунд / Тим Пютц Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 7:6 (10:8), 6:4

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Как действующие чемпионы United Cup выбили Бразилию из турнира

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Видеообзор матча Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя

Видеообзор матча Александр Зверев – Тьягу Монтейру

Видеообзор матча Лаура Зигемунд / Тим Пютц – Каролина Алвеш / Рафаэл Матос

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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