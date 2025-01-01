ФОТО. Свентек дважды за день переиграла Мухову и вывела Польшу в плей-офф
Поляки переиграли Чехию в матчевом противостоянии United Cup 2025
1 января состоялось матчевое противостояние в группе В на United Cup 2025 между сборными Польши и Чехии.
Поляки переиграли соперников со счетом 2:1. Чехи первым добыли очко благодаря победе Томаша Махача (АТР 25) над Хубертом Хуркачем (АТР 16).
Счет удалось сравнять второй ракетки мира Иге Свентек, которая справилась с Каролиной Муховой (WTA 22). На микст вышли дуэты Свентек / Хуркач и Мухова / Махач. Иге и Хуберту удалось одолеть соперников и вырвать путевку в плей-офф.
В четвертьфинале Свентек и компания сыграют против победителя группы F (Великобритания, Аргентина, Австралия).
United Cup 2025. Группа B, Сидней. 1 января
Польша – Чехия – 2:1
- Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6
- Ига Свентек – Каролина Мухова – 6:3, 6:4
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Свентек дважды за день переиграла Мухову и вывела Польшу в плей-офф
Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Томаш Махач
Видеообзор матча Ига Свентек – Каролина Мухова
Видеообзор матча Хуберт Хуркач / Ига Свентек – Томаш Махач / Каролина Мухова
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