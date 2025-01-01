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  4. ФОТО. Свентек дважды за день переиграла Мухову и вывела Польшу в плей-офф
WTA
01 января 2025, 08:45 |
261
0

ФОТО. Свентек дважды за день переиграла Мухову и вывела Польшу в плей-офф

Поляки переиграли Чехию в матчевом противостоянии United Cup 2025

01 января 2025, 08:45 |
261
0
ФОТО. Свентек дважды за день переиграла Мухову и вывела Польшу в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

1 января состоялось матчевое противостояние в группе В на United Cup 2025 между сборными Польши и Чехии.

Поляки переиграли соперников со счетом 2:1. Чехи первым добыли очко благодаря победе Томаша Махача (АТР 25) над Хубертом Хуркачем (АТР 16).

Счет удалось сравнять второй ракетки мира Иге Свентек, которая справилась с Каролиной Муховой (WTA 22). На микст вышли дуэты Свентек / Хуркач и Мухова / Махач. Иге и Хуберту удалось одолеть соперников и вырвать путевку в плей-офф.

В четвертьфинале Свентек и компания сыграют против победителя группы F (Великобритания, Аргентина, Австралия).

United Cup 2025. Группа B, Сидней. 1 января

Польша – Чехия – 2:1

  • Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6
  • Ига Свентек Каролина Мухова – 6:3, 6:4
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Свентек дважды за день переиграла Мухову и вывела Польшу в плей-офф

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Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Томаш Махач

Видеообзор матча Ига Свентек – Каролина Мухова

Видеообзор матча Хуберт Хуркач / Ига Свентек – Томаш Махач / Каролина Мухова

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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