1 января состоялось матчевое противостояние в группе В на United Cup 2025 между сборными Польши и Чехии.

Поляки переиграли соперников со счетом 2:1. Чехи первым добыли очко благодаря победе Томаша Махача (АТР 25) над Хубертом Хуркачем (АТР 16).

Счет удалось сравнять второй ракетки мира Иге Свентек, которая справилась с Каролиной Муховой (WTA 22). На микст вышли дуэты Свентек / Хуркач и Мухова / Махач. Иге и Хуберту удалось одолеть соперников и вырвать путевку в плей-офф.

В четвертьфинале Свентек и компания сыграют против победителя группы F (Великобритания, Аргентина, Австралия).

United Cup 2025. Группа B, Сидней. 1 января

Польша – Чехия – 2:1

Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6

Хуберт Хуркач – – 5:7, 6:3, 4:6 Ига Свентек – Каролина Мухова – 6:3, 6:4

– Каролина Мухова – 6:3, 6:4 Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Свентек дважды за день переиграла Мухову и вывела Польшу в плей-офф

Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Томаш Махач

Видеообзор матча Ига Свентек – Каролина Мухова

Видеообзор матча Хуберт Хуркач / Ига Свентек – Томаш Махач / Каролина Мухова