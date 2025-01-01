1 января состоялось четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Германии и Казахстана.

Поединок завершился поражением немцев, которые являются действующими чемпионами турнира, со счетом 0:2.

Первыми на корт вышли Елена Рыбакина (WTA 6) и Лаура Зигемунд (WTA 80). Рыбакина победила в двух сетах.

Далее состоялся одиночный мужской поединок. Изначально против Александра Шевченко (АТР 78) должен был играть Александр Зверев, однако второй номер АТР снялся из-за травмы бицепса. Его заменил Даниэль Мазур (Германия, ATP 254), который уступит казахстанцу в трех партиях.

Казахстан стад первым полуфиналистом United Cup. Свой следующий матч команда проведет в субботу, 4 января, где встретится против победителей противостояния США – Китай.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января

Казахстан – Германия – 2:0 (Перт)

Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1

– Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1 Александр Шевченко – Даниэль Мазур – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Действующий чемпион вылетел. Известен первый полуфиналист United Cup

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд

Видеообзор матча Александр Шевченко – Даниэль Мазур