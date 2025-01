Второй номер рейтинга АТР травмировался и серьезно подставил свою сборную

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев не сможет помочь сборной Германии в полуфинале United Cup 2025 против команды Казахстана.

Пресс-служба турнира сообщила, что Александр отказался от поединка против Александра Шевченко (АТР 78) из-за растяжения бицепса.

Его заменит Даниэль Мазур (АТР 254). Теннисисты уже вышли на корт.

Интересно, что букмекеры считали фаворитами немцев в этом противостоянии именно из-за Зверева, который должен был справиться с Шевченко и вместе с Лаурой Зигемунд выиграть микст, поскольку Лаура была андердогом в игре с Еленой Рыбакиной и смешанного парного поединка, по расчетам, было не избежать.

Так и вышло – Рыбакина без труда справилась с Зигемунд со счетом 6:3, 6:1 и теперь Германии стоит надеяться на Мазура, который строит свою игру от подачи и лучший теннис показывает на индуре. Шевченко – явный фаворит, который при победе выведет Казахстан в полуфинал соревнований.

