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  4. «Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление
Испания
04 января 2025, 01:23 | Обновлено 04 января 2025, 01:25
285
0

«Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление

Бразилец обратился к своим партнерам по команде

04 января 2025, 01:23 | Обновлено 04 января 2025, 01:25
285
0
«Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лаконично отреагировал на свое скандальное удаление в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии», где сливочные сотворили камбек (2:1).

«Простите! Спасибо моим партнерам по команде», – лаконично сказал Винисиус, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевски похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку.

Ранее сообщалось, что Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей на внутренней арене.

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Карло Анчелотти удаление (красная карточка) Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Винисиус Жуниор Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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