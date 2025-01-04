«Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление
Бразилец обратился к своим партнерам по команде
Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лаконично отреагировал на свое скандальное удаление в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии», где сливочные сотворили камбек (2:1).
«Простите! Спасибо моим партнерам по команде», – лаконично сказал Винисиус, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.
Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевски похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку.
Ранее сообщалось, что Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей на внутренней арене.
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