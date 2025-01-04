«Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор лаконично отреагировал на свое скандальное удаление в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии», где сливочные сотворили камбек (2:1).

«Простите! Спасибо моим партнерам по команде», – лаконично сказал Винисиус, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевски похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку.

Ранее сообщалось, что Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей на внутренней арене.