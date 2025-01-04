«Подадим апелляцию». Анчелотти отреагировал на удаление Винисиуса
Карло считает, что арбитр принял не правильное решение
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на скандальное удаление бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии» (2:1).
«Это не была красная карточка для Винисиуса. Мы подадим апелляцию». Вратарь толкнул его, и Винисиус ответил. Арбитр должен дать обоим по желтой карточке и все», – лаконично заявил Карло.
Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевский похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку.
Ранее сообщалось, что Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей на внутренней арене.
'
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец владеет тремя из четырех основных титулов
Именитый коуч выделил Месси, Пеле и Диего Марадону