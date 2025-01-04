«Подадим апелляцию». Анчелотти отреагировал на удаление Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на скандальное удаление бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии» (2:1).

«Это не была красная карточка для Винисиуса. Мы подадим апелляцию». Вратарь толкнул его, и Винисиус ответил. Арбитр должен дать обоим по желтой карточке и все», – лаконично заявил Карло.

Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевский похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку.

Ранее сообщалось, что Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей на внутренней арене.

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