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  4. «Подадим апелляцию». Анчелотти отреагировал на удаление Винисиуса
Испания
04 января 2025, 01:09 | Обновлено 04 января 2025, 01:13
306
0

«Подадим апелляцию». Анчелотти отреагировал на удаление Винисиуса

Карло считает, что арбитр принял не правильное решение

04 января 2025, 01:09 | Обновлено 04 января 2025, 01:13
306
0
«Подадим апелляцию». Анчелотти отреагировал на удаление Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на скандальное удаление бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии» (2:1).

«Это не была красная карточка для Винисиуса. Мы подадим апелляцию». Вратарь толкнул его, и Винисиус ответил. Арбитр должен дать обоим по желтой карточке и все», – лаконично заявил Карло.

Звездный бразилец дважды толкнул голкипера в шею, после того, как Димитриевский похлопал Винисиуса по плечу. Рефери показал бразильцу красную карточку.

Ранее сообщалось, что Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей на внутренней арене.

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Винисиус Жуниор Карло Анчелотти Реал Мадрид удаление (красная карточка) Валенсия Валенсия - Реал Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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