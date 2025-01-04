Сделают все ради трансфера. Назван главный фаворит на Забарного
«Челси» готовится к трансферу Забарного
22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
«Борнмут» не горит желанием продавать украинца в январе. Однако лондонский «Челси» готов приложить максимум усилий для трансфера Ильи уже в этом месяце. «Челси» активизировались из-за травмы центрбека Уэсли Фофана. Руководство пенсионеров в Забраном видят того игрока, который поможет команде квалифицироваться по итогам АПЛ в Лигу чемпионов.
За Забарного «синим» придется выложить 50 миллионов фунтов стерлингов.
УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 19 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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