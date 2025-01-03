4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), Время старта встречи – 04:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

Ангелина Калинина

Не ожидали? Не ожидали. Заслужила? Заслужила. Однозначно. Да, не самая сложная сетка, но, как призналась сама Ангелина в интервью после игры с Биррелл: «Для меня сложно выиграть любой матч, когда я прилетаю в Австралию».

И это действительно лучший старт сезона в карьере Калининой. С понедельника она точно вернется в топ-50 рейтинга WTA, но почему бы не замахнуться на большее?

Не будем разбирать поединки украинки до 1/4 финала, мы это уже делали неоднократно. Коротко пройдемся по игре с Кимберли. Напряженные три сета и уровень тенниса заслуживал финала. Исход игры решили не то что пару конкретных геймов или поинтов, а пару ударов.

Калинина спасла матчбол в 10-м гейме после опасного и довольно острого ралли, хоть и не самого длинного. Но теннисистки выполнили по 3–4 удара, после чего Ангелина пробила навылет с форхенда в левую для Биррелл часть корта. В итоге гейм остался за украинкой, а в 11-м Калинина после очередного длинного розыгрыша четко попала в заднюю линию на брейк-поинте, снова пробив навылет.

Калинина действовала на опыте, пыталась обострять, но нельзя сказать, что она вела игру. Кимберли, зарядившись поддержкой трибун, доставала все мячи и заставляла Ангелину выходить из себя. Калинина впервые за 4 поединка понимала, что может проиграть и реагировала соответствующе. Благо, удача + уверенность + спокойствие на важных поинтах + четкость принесли столь трудную победу.

Что касается статистических показателей, то 86% выигранных очков на первой подачи выглядят очень мощно. В тоже время 49 анфорсов настораживают. Правда, если не смотрели матч. Учитывая затяжные розыгрыши и напряженность встречи с постоянными острыми поинтами – такой показатель вполне может считаться нормой. Тем более, что у Кимберли – 51 невынужденная.

Кудерметова не выглядит непроходимой, но и в обратную сторону сказать сложно. Полина проводит свой лучший турнир, поэтому даже такой Ангелине будет тяжело.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Полина Кудерметова

Нет желания много расписывать про еще одну представительницу болот. Да и, признаюсь честно, ни одного ее матча не смотрел.

Судя по статистике игр, там все хорошо с подачей. В частности, с Крюгер она выиграла 71% очков на первой подаче и 61% на второй, а также спасла оба брейк-поинта, причем в ключевой момент, когда американка будто была уже готова перевернуть ход встречи (речь про 8-й гейм второй партии при 4:3 в пользу Полины на ее подаче).

Да и результаты хороши у 21-летней «нейтралки». Стартовав из квалификации, Полина успела пройти Самсонову и Касаткину.

Не стоит недооценивать Кудерметову-младшую. Пусть 107-я позиция не вводит вас в заблуждение. Биррелл тоже идет 113-й, но доставила Калининой больше проблем, чем китаянки или Шнайдер.

Но все же для Ангелины есть два положительных фактора: отсутствие поддержки соперницы с трибун (если сравнивать с игрой против Биррелл), а также усталость Полины. То, что Кудерметова проводит лучший турнир в карьере – это конечно хорошо (для нее). Но она никогда не проводила уйму (если конкретно, то уже 6) сложных поединков в жаркой Австралии за 7 дней. Справится ли Кудерметова физически при отсутствии должного опыта? Сомневаюсь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Кудерметова

Прогноз на матч Ангелина Калинина – Полина Кудерметова

Вокруг да около ходить не будем. Не мы делали Калинину андердогом за приятные цифры – 1.94. В лайве можно будет рассмотреть варианты с + форами на Ангелину.