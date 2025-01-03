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  4. Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 января 2025, 16:31 |
63
0

Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене 4 января в 04:00

03 января 2025, 16:31 |
63
0
Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), которая начала соревнования еще из квалификации. Поединок начнется 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время старта встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее Калинина и Кудерметова не играли между собой.

Победительница противостояния выйдет в финал пятисотника, где сыграет либо против Арины Соболенко (WTA 1), либо против Мирры Андреевой (WTA 16).

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Ангелина Калинина Полина Кудерметова смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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