Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), которая начала соревнования еще из квалификации. Поединок начнется 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время старта встречи – 04:00 по Киеву.

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Ранее Калинина и Кудерметова не играли между собой.

Победительница противостояния выйдет в финал пятисотника, где сыграет либо против Арины Соболенко (WTA 1), либо против Мирры Андреевой (WTA 16).

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