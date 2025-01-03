Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене 4 января в 04:00
4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), которая начала соревнования еще из квалификации. Поединок начнется 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время старта встречи – 04:00 по Киеву.
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Ранее Калинина и Кудерметова не играли между собой.
Победительница противостояния выйдет в финал пятисотника, где сыграет либо против Арины Соболенко (WTA 1), либо против Мирры Андреевой (WTA 16).
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