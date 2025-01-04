Хет-трик Дьекереша. По четыре: Спортинг устроил зарубу с Виторией Гимараеш

В матче 17-го тура чемпионата Португалии Витория Гимараеш и Спортинг Лиссабон устроили зарубу (4:4).

У клуба из Лиссабона форвард Виктор Дьекереш оформил хет-трик, а на 90+5 минуте Тринкау спас гостей от поражения.

У хозяев поля голами отметились Тиаго Силва, Кайо Сезар, Жоау Мендеш и Дье-Мерси Мишель.

Спортинг набрал 41 очко и стал единоличным лидером. Далее идут: Порту (40) и Бенфика (38). Витория Гимараеш замыкает топ-6 (25 очков).

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января

Витория Гимараеш – Спортинг Лиссабон – 4:4

Голы: Тиаго Силва, 7, Кайо Сезар, 69, Жоау Мендеш, 82, Дье-Мерси Мишель, 85 – Дьекереш, 2, 14, 57, Тринкау, 90+5

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