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Насьонал
03.01.2025 20:00 – Матч прерван, 19’ 0 : 0
Порту
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Португалия
03 января 2025, 23:39 | Обновлено 04 января 2025, 00:11
863
1

Выездной матч Порту против Насьоналя досрочно остановлен. Что случилось?

В футбол в Португалии вмешался густой туман

03 января 2025, 23:39 | Обновлено 04 января 2025, 00:11
863
1
Выездной матч Порту против Насьоналя досрочно остановлен. Что случилось?
Twitter

Досрочно завершился матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналом» и «Порту», ​​который проходил в Фуншале.

Из-за тумана игру судьям пришлось прервать на 15-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Причиной стали неблагоприятные условия: сильный туман сделал невозможным продолжение матча.

Встреча была остановлена ​​при счете 0:0. Организаторы более часа пытались возобновить игру, но потом решили отменить ее окончательно.

Дальнейшую судьбу матча определят в ближайшее время.

«Порту» с 40 очками занимает второе место после «Спортинга» (тоже 40), а «Насьонал» идет на 15-й позиции с 13 очками.

ФОТО. Матч Насьонал – Порту остановлен из-за тумана

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Там постійно тумани на Мадейрі (клуб Насьонал звідти), як і на Азорах. Тому це не новина так як на каналі RTPі, що показує безкоштовно один матч туру, часто таку ситуацію минулого року можна було побачити. Зима і в Атлантичному океані зима. Хоч без снігу але з туманом.
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