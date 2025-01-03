Выездной матч Порту против Насьоналя досрочно остановлен. Что случилось?

Досрочно завершился матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналом» и «Порту», ​​который проходил в Фуншале.

Из-за тумана игру судьям пришлось прервать на 15-й минуте.

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Причиной стали неблагоприятные условия: сильный туман сделал невозможным продолжение матча.

Встреча была остановлена ​​при счете 0:0. Организаторы более часа пытались возобновить игру, но потом решили отменить ее окончательно.

Дальнейшую судьбу матча определят в ближайшее время.

«Порту» с 40 очками занимает второе место после «Спортинга» (тоже 40), а «Насьонал» идет на 15-й позиции с 13 очками.

ФОТО. Матч Насьонал – Порту остановлен из-за тумана