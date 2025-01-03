Выездной матч Порту против Насьоналя досрочно остановлен. Что случилось?
В футбол в Португалии вмешался густой туман
Досрочно завершился матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналом» и «Порту», который проходил в Фуншале.
Из-за тумана игру судьям пришлось прервать на 15-й минуте.
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Причиной стали неблагоприятные условия: сильный туман сделал невозможным продолжение матча.
Встреча была остановлена при счете 0:0. Организаторы более часа пытались возобновить игру, но потом решили отменить ее окончательно.
Дальнейшую судьбу матча определят в ближайшее время.
«Порту» с 40 очками занимает второе место после «Спортинга» (тоже 40), а «Насьонал» идет на 15-й позиции с 13 очками.
ФОТО. Матч Насьонал – Порту остановлен из-за тумана
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