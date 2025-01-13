Шанс для Трубина и команды. Порту сенсационно проиграл в матче чемпионата
Драконы оказались слабее за клуба «Насьонал»
12 января прошел заключительный поединок 17 тура чемпионата Португалии.
На футбольном поле сошлись команды «Насьонал» и «Порту».
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Поединок закончился сенсационным поражением «Порту» со счетом 0:2. Все два мяча были забиты еще в первом тайме. После перерыва драконы пытались догнать соперника, однако реализовать хотя бы один шанс не удалось.
В турнирной таблице «Порту» упустил возможность занять первую строчку. В активе клуба осталось 40 пунктов, имея отрыв от «Бенфики» в два пункта. А вот «Насьонал» благодаря триумфу поднялся на 14-ю позицию.
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 12 января
«Насьонал» – «Порту» – 2:0
Голы: Дуду, 17, Зе Витор, 44
Видеообзор матча:
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|17
|13
|2
|2
|48 - 14
|41
|2
|Порту
|17
|13
|1
|3
|40 - 11
|40
|3
|Бенфика
|17
|12
|2
|3
|38 - 11
|38
|4
|Брага
|17
|9
|4
|4
|30 - 19
|31
|5
|Санта Клара
|17
|10
|1
|6
|18 - 16
|31
|6
|Витория Гимараеш
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|7
|Каза Пия
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|8
|Морейренсе
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|9
|Фамаликау
|17
|4
|8
|5
|20 - 20
|20
|10
|Риу Аве
|17
|5
|5
|7
|18 - 28
|20
|11
|Жил Висенте
|17
|4
|7
|6
|19 - 26
|19
|12
|Эшторил
|17
|4
|6
|7
|18 - 28
|18
|13
|Эштрела Амадора
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14
|Насьонал
|17
|4
|4
|9
|13 - 23
|16
|15
|АВС
|17
|2
|9
|6
|13 - 24
|15
|16
|Арока
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|17
|Фаренсе
|17
|3
|5
|9
|11 - 23
|14
|18
|Боавишта
|17
|2
|6
|9
|11 - 26
|12
События матча
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