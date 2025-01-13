Шанс для Трубина и команды. Порту сенсационно проиграл в матче чемпионата

12 января прошел заключительный поединок 17 тура чемпионата Португалии.

На футбольном поле сошлись команды «Насьонал» и «Порту».

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Поединок закончился сенсационным поражением «Порту» со счетом 0:2. Все два мяча были забиты еще в первом тайме. После перерыва драконы пытались догнать соперника, однако реализовать хотя бы один шанс не удалось.

В турнирной таблице «Порту» упустил возможность занять первую строчку. В активе клуба осталось 40 пунктов, имея отрыв от «Бенфики» в два пункта. А вот «Насьонал» благодаря триумфу поднялся на 14-ю позицию.

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 12 января

«Насьонал» – «Порту» – 2:0

Голы: Дуду, 17, Зе Витор, 44

Видеообзор матча:

Турнирная таблица: