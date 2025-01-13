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Чемпионат Португалии
Насьонал
12.01.2025 17:30 – FT 2 : 0
Порту
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Португалия
13 января 2025, 04:25 | Обновлено 13 января 2025, 04:28
49
0

Шанс для Трубина и команды. Порту сенсационно проиграл в матче чемпионата

Драконы оказались слабее за клуба «Насьонал»

13 января 2025, 04:25 | Обновлено 13 января 2025, 04:28
49
0
Шанс для Трубина и команды. Порту сенсационно проиграл в матче чемпионата
ФК Порту

12 января прошел заключительный поединок 17 тура чемпионата Португалии.

На футбольном поле сошлись команды «Насьонал» и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок закончился сенсационным поражением «Порту» со счетом 0:2. Все два мяча были забиты еще в первом тайме. После перерыва драконы пытались догнать соперника, однако реализовать хотя бы один шанс не удалось.

В турнирной таблице «Порту» упустил возможность занять первую строчку. В активе клуба осталось 40 пунктов, имея отрыв от «Бенфики» в два пункта. А вот «Насьонал» благодаря триумфу поднялся на 14-ю позицию.

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 12 января

«Насьонал» – «Порту» – 2:0

Голы: Дуду, 17, Зе Витор, 44

Видеообзор матча:

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 17 13 2 2 48 - 14 41
2 Порту 17 13 1 3 40 - 11 40
3 Бенфика 17 12 2 3 38 - 11 38
4 Брага 17 9 4 4 30 - 19 31
5 Санта Клара 17 10 1 6 18 - 16 31
6 Витория Гимараеш 17 6 7 4 26 - 22 25
7 Каза Пия 17 6 6 5 19 - 20 24
8 Морейренсе 17 6 4 7 22 - 25 22
9 Фамаликау 17 4 8 5 20 - 20 20
10 Риу Аве 17 5 5 7 18 - 28 20
11 Жил Висенте 17 4 7 6 19 - 26 19
12 Эшторил 17 4 6 7 18 - 28 18
13 Эштрела Амадора 17 4 4 9 16 - 29 16
14 Насьонал 17 4 4 9 13 - 23 16
15 АВС 17 2 9 6 13 - 24 15
16 Арока 17 4 3 10 13 - 28 15
17 Фаренсе 17 3 5 9 11 - 23 14
18 Боавишта 17 2 6 9 11 - 26 12
Полная таблица

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Зе Витор (Насьонал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Дуду (Насьонал).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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