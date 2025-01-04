Пять голов. Ницца и Ренн устроили голевую перестрелку во Франции

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Ницца» выиграла у «Ренна» со счетом 3:2.

У победителем забитыми голами отметились Эванн Гессан, Софьян Диоп и Гаэтан Лаборд.

У гостей голы забили Арно Калимуэндо и Адриан Трюффер.

В конце игры хозяева остались в меньшинстве – Пабло Росарио был удален с поля.

Ницца набрала 27 очков (как и Лилль) и поднялась в топ-5. Лидируют: ПСЖ (40 баллов), Марсель и Монако (по 30).

Проиграв матч, Ренн занимает 12-ю позицию (17 очков).

Лига 1. 16-й тур, 3 января

Ницца – Ренн – 3:1

Голы: Гессан, 12, Диоп, 34, Лаборд, 45+5 – Калимуэндо, 27, Трюффер, 49