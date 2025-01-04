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  4. Пять голов. Ницца и Ренн устроили голевую перестрелку во Франции
Чемпионат Франции
Ницца
03.01.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ренн
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Франция
04 января 2025, 00:57 | Обновлено 04 января 2025, 01:13
32
0

Пять голов. Ницца и Ренн устроили голевую перестрелку во Франции

У победителем голами отметились Эванн Гессан, Софиан Диоп и Гаэтан Лаборд

04 января 2025, 00:57 | Обновлено 04 января 2025, 01:13
32
0
Пять голов. Ницца и Ренн устроили голевую перестрелку во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Ницца» выиграла у «Ренна» со счетом 3:2.

У победителем забитыми голами отметились Эванн Гессан, Софьян Диоп и Гаэтан Лаборд.

У гостей голы забили Арно Калимуэндо и Адриан Трюффер.

В конце игры хозяева остались в меньшинстве – Пабло Росарио был удален с поля.

Ницца набрала 27 очков (как и Лилль) и поднялась в топ-5. Лидируют: ПСЖ (40 баллов), Марсель и Монако (по 30).

Проиграв матч, Ренн занимает 12-ю позицию (17 очков).

Лига 1. 16-й тур, 3 января

Ницца – Ренн – 3:1

Голы: Гессан, 12, Диоп, 34, Лаборд, 45+5 – Калимуэндо, 27, Трюффер, 49

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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