Пять голов. Ницца и Ренн устроили голевую перестрелку во Франции
У победителем голами отметились Эванн Гессан, Софиан Диоп и Гаэтан Лаборд
В матче 16-го тура чемпионата Франции «Ницца» выиграла у «Ренна» со счетом 3:2.
У победителем забитыми голами отметились Эванн Гессан, Софьян Диоп и Гаэтан Лаборд.
У гостей голы забили Арно Калимуэндо и Адриан Трюффер.
В конце игры хозяева остались в меньшинстве – Пабло Росарио был удален с поля.
Ницца набрала 27 очков (как и Лилль) и поднялась в топ-5. Лидируют: ПСЖ (40 баллов), Марсель и Монако (по 30).
Проиграв матч, Ренн занимает 12-ю позицию (17 очков).
Лига 1. 16-й тур, 3 января
Ницца – Ренн – 3:1
Голы: Гессан, 12, Диоп, 34, Лаборд, 45+5 – Калимуэндо, 27, Трюффер, 49
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