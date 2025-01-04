Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Казахстан – Польша. Рыбакина – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2025, 00:01 |
85
0

Казахстан – Польша. Рыбакина – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 4 января в 01:30

04 января 2025, 00:01 |
85
0
Казахстан – Польша. Рыбакина – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

4 января состоятся полуфинальные противостояния United Cup 2025 на кортах Сиднея, Австралия.

Сборная Польши сыграет против команды Казахстана. Время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

Казахстан – Польша

  • Александр Шевченко – Хуберт Хуркач
  • Елена Рыбакина – Ига Свентек
  • Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ига Свентек / Хуберт Хуркач

Победители противостояния сыграют либо против США, либо против Чехии.

📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Скандал: Рыбакина может бойкотировать AО-25 из-за Вукова? Иванишевич в шоке
ВИДЕО. Как 4-я ракетка потерпела сокрушительное фиаско, подставив сборную
Свентек, Рыбакина, Гауфф, Мухова. Определены полуфинальные пары United Cup
United Cup смотреть онлайн женская сборная Казахстана по теннису сборная Казахстана по теннису женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису Ига Свёнтек Елена Рыбакина Александр Шевченко (теннис) Хуберт Хуркач
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03 января 2025, 08:23 0
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком

Украинский боксер победил Тайсона единогласным решением судей

Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Футбол | 03 января 2025, 20:24 61
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент

Тарас Степаненко может продолжить карьеру в турецком чемпионате

Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Бокс | 03.01.2025, 00:45
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03.01.2025, 07:54
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича
Теннис | 03.01.2025, 19:06
ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича
ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
02.01.2025, 14:19 3
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
03.01.2025, 08:55 23
Бокс
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 9
Бокс
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
02.01.2025, 17:07 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем