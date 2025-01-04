Казахстан – Польша. Рыбакина – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 января состоятся полуфинальные противостояния United Cup 2025 на кортах Сиднея, Австралия.

Сборная Польши сыграет против команды Казахстана. Время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

Казахстан – Польша

Александр Шевченко – Хуберт Хуркач

Александр Шевченко – Хуберт Хуркач Елена Рыбакина – Ига Свентек

Елена Рыбакина – Ига Свентек Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ига Свентек / Хуберт Хуркач

Победители противостояния сыграют либо против США, либо против Чехии.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей