Казахстан – Польша. Рыбакина – Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 4 января в 01:30
4 января состоятся полуфинальные противостояния United Cup 2025 на кортах Сиднея, Австралия.
Сборная Польши сыграет против команды Казахстана. Время начала первой игры – 01:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января
Казахстан – Польша
- Александр Шевченко – Хуберт Хуркач
- Елена Рыбакина – Ига Свентек
- Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ига Свентек / Хуберт Хуркач
Победители противостояния сыграют либо против США, либо против Чехии.
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