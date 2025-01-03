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  4. Кейс Кадиоглу. Медштаб Брайтона попал под шквал критики. Что случилось?
Англия
03 января 2025, 21:39 | Обновлено 03 января 2025, 21:52
202
0

Кейс Кадиоглу. Медштаб Брайтона попал под шквал критики. Что случилось?

Ферди Кадиоглу получил травму большого пальца стопы в игре с Ливерпулем

03 января 2025, 21:39 | Обновлено 03 января 2025, 21:52
202
0
Кейс Кадиоглу. Медштаб Брайтона попал под шквал критики. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферди Кадиоглу

Медицинский штаб английского клуба «Брайтон» попал под сокрушительную критику из-за «кейса Ферди Кадиоглу», турецкого хавбека.

Детальнее о ситуации рассказал специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк:

«Дело в том, что еще 2 ноября турецкий игрок получил травму большого пальца стопы в игре против Ливерпуля. Брайтон сообщил, что травма не является серьезной и игрок должен вернуться через месяц.

После почти 9 недель реабилитации клуб сообщил, что игрока было решено прооперировать, и теперь он пропустит еще дополнительные 4–6 недель.

В итоге, вместо месяца паузы, Брайтон потерял важного игрока на более чем 3 месяца в результате плохого менеджмента травмы. Болельщики задаются вопросами: почему не прооперировать сразу? Зачем ждать?

Такие истории еще раз показывают, что медицина – это не математика, и бывает сложно предсказать все нюансы сразу. Фокус был сделан на консервативном лечении во избежание операции, но в итоге без нее не обошлось, что и испортило дебютный сезон Ферди в АПЛ.

Казалось бы, такого сложного может быть в повреждении большого пальца. А бывает, что ошибки в принятии решений могут создать из этого большую проблему».

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Николай Степанов Источник: Telegram
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