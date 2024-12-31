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Англия
31 декабря 2024, 20:34 | Обновлено 31 декабря 2024, 20:44
654
0

Травма капитана. У игрока клуба АПЛ диагностирован перелом костей стопы

Дмитрий Бабелюк рассказал подробности травмы Джаррода Боуэна из Вест Хэма

31 декабря 2024, 20:34 | Обновлено 31 декабря 2024, 20:44
654
0
Травма капитана. У игрока клуба АПЛ диагностирован перелом костей стопы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррод Боуэн

Английский клуб «Вест Хэм» входит в новый год с травмой капитана. У 28-летнего вингера Джаррода Боуэна диагностировали перелом костей стопы.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал подробности:

«Я не видел эпизода и пока не знаю деталей, но рискну предположить наиболее частый для футболистов сценарий – перелом 5-й плюсневой кисты.

Эта травма характерна больше для молодых игроков (Лени Йоро получил ее в предсезонке МЮ). У старших игроков она возникает на фоне постоянной микротравматизации и регулярной игры – именно этим и известен Боуэн, играющий постоянно по 90 минут в каждом матче последних сезонов.

Есть надежда, что эта травма не потребует операции, но даже при этом ожидается, что игрок пропустит минимум 2 месяца. Приблизительно месяц будет заживать кость, а еще месяц игрок будет восстанавливаться и набирать форму.

Очень неприятные новости под елку для двух лондонских клубов. Сака и Боуэн вылетают минимум на 2 месяца каждый».

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Джаррод Боуэн Вест Хэм Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма травма ноги Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Telegram
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