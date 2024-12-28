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Англия
28 декабря 2024, 07:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:06
523
0

Операция Букайо Сака. Спортивный врач рассказал о травме игрока Арсенала

Вингер канониров перенес операцию из-за травмы задней поверхности бедра

28 декабря 2024, 07:23 | Обновлено 28 декабря 2024, 09:06
523
0
Операция Букайо Сака. Спортивный врач рассказал о травме игрока Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, насколько серьезна травма английского вингера Арсенала Букайо Сака:

«27 декабря игрок был прооперирован из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Очень мало официальной коммуникации от клуба, но если дело закончилось операцией, то, скорее всего, повреждена была не только мышца, но и сухожилия. Традиционно сухожилие заживает довольно долго, поэтому его часто оперируют, сшивая нитями.

То, как Букайо покидал стадион (на костылях, предупреждая растяжение мышцы), наталкивало на мысли о травме сухожилия, но информация об операции стала довольно шокирующей, ведь очень редко травма «задней» настолько сложна, что требует операции.

Сейчас игрока ожидает длительная реабилитация и работа с послеоперационным рубцом на мышце (или сухожилии), который снова должен стать мобильным.

Потому ожидаем Сака весной, если Букайо вообще сможет сыграть еще в этом сезоне. Всегда нужно делать поправки на постоперационные или реабилитационные осложнения, которые в случае таких травм бывают довольно часто».

Букайо Сака получил травму колена 21 декабря в матче 17-го тура АПЛ между Кристал Пэлас и Арсеналом (1:5). В текущем сезоне вингер канониров забил 9 голов в 24 матчах, если учитывать все клубные турниры.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма Дмитрий Бабелюк травма бедра операция
Николай Степанов Источник: Telegram
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