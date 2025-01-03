Англия03 января 2025, 19:57 | Обновлено 03 января 2025, 19:58
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ВИДЕО. Настоящий профессионал. Забарный показал свою утреннюю рутину
Илья принял ледяную ванну
03 января 2025, 19:57 | Обновлено 03 января 2025, 19:58
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Игрок сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный в социальной сети Instagram продемонстрировал, как проходит его обычное утро.
Футболист ежедневно принимает холодную ванную на улице, вода в которой равна одному градусу.
В видеоматериале Илья провел в ванне ровно три минуты, а в самом конце нырнул с головой в воду.
Напомним, что «Борнмут» не желает продавать Забарного, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.
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