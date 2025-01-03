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Англия
03 января 2025, 19:57 | Обновлено 03 января 2025, 19:58
809
1

ВИДЕО. Настоящий профессионал. Забарный показал свою утреннюю рутину

Илья принял ледяную ванну

03 января 2025, 19:57 | Обновлено 03 января 2025, 19:58
809
1
ВИДЕО. Настоящий профессионал. Забарный показал свою утреннюю рутину
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Игрок сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный в социальной сети Instagram продемонстрировал, как проходит его обычное утро.

Футболист ежедневно принимает холодную ванную на улице, вода в которой равна одному градусу.

В видеоматериале Илья провел в ванне ровно три минуты, а в самом конце нырнул с головой в воду.

Напомним, что «Борнмут» не желает продавать Забарного, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

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Илья Забарный Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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karimj
Людина живе футболом і думає про своє майбутнє.
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