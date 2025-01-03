ВИДЕО. Настоящий профессионал. Забарный показал свою утреннюю рутину

Игрок сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный в социальной сети Instagram продемонстрировал, как проходит его обычное утро.

Футболист ежедневно принимает холодную ванную на улице, вода в которой равна одному градусу.

В видеоматериале Илья провел в ванне ровно три минуты, а в самом конце нырнул с головой в воду.

Напомним, что «Борнмут» не желает продавать Забарного, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.