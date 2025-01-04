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04 января 2025, 00:33 |
516
0

ФОТО. Дэвид Бекхэм показал хороший пример отцовства. Респект

Дэвид прогулялся на игру Маями Хит вместе с дочерью

04 января 2025, 00:33 |
516
0
ФОТО. Дэвид Бекхэм показал хороший пример отцовства. Респект
Instagram. Дэвид и Харпер Севен Бекхэм

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм опубликовал фото похода с дочерью на матч «Майами Хит» против «Индианы Пейсерс».

«Веселая ночь в «The Heat» прошлой ночью, я не уверен, была ли Харпер более взволнована, когда увидела Джимми (@jimmybutler) или Central Cee (@centralcee)! Спасибо за фотографии, мы так весело провели время, как всегда ❤️❤️ Люблю вас #HarperSeven ❤️❤️ @miamiheat 🏀», – написал англичанин в Instagram, опубликовав фото с дочерью и фото с британским репером Central Cee.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Семья прежде всего», – написал репер.

«❤️❤️❤️», – а это уже реакция баскетболиста «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Папа любит свою маленькую принцессу 🤩💖 и мы любим их обоих 😍🤍», – и ещё один комментарий от фолловера Бекхэма.

Дэвид Бекхэм продолжает показывать, каким должен быть настоящий отец, который всегда находит время для своих детей и их увлечений.

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фото Дэвид Бекхэм Интер Майами Майами Хит НБА Джимми Батлер
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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