ФОТО. Дэвид Бекхэм показал хороший пример отцовства. Респект

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм опубликовал фото похода с дочерью на матч «Майами Хит» против «Индианы Пейсерс».

«Веселая ночь в «The Heat» прошлой ночью, я не уверен, была ли Харпер более взволнована, когда увидела Джимми (@jimmybutler) или Central Cee (@centralcee)! Спасибо за фотографии, мы так весело провели время, как всегда ❤️❤️ Люблю вас #HarperSeven ❤️❤️ @miamiheat 🏀», – написал англичанин в Instagram, опубликовав фото с дочерью и фото с британским репером Central Cee.

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«Семья прежде всего», – написал репер.

«❤️❤️❤️», – а это уже реакция баскетболиста «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Папа любит свою маленькую принцессу 🤩💖 и мы любим их обоих 😍🤍», – и ещё один комментарий от фолловера Бекхэма.

Дэвид Бекхэм продолжает показывать, каким должен быть настоящий отец, который всегда находит время для своих детей и их увлечений.