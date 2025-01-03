Скандал: Рыбакина может бойкотировать AО-25 из-за Вукова? Иванишевич в шоке

Совсем недавно 6-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина неожиданно объявила о возвращении Стефано Вукова в свою команду. Вуков был тренером казахстанки на протяжении 5 лет, после чего теннисистка в августе попрощалась со специалистом.

В ноябре Рыбакина объявила, что сезон 2025 года начнет с Гораном Иванишевичем. Елена и Горан вместе провели предсезонную подготовку и отправились в Австралию. Но недавнее сообщение Рыбакиной в Instagram, мягко говорят, шокировало:

«Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку 🙌🏻 Пусть ваш 2025-й будет отличным❤️», – написала казахстанка 1 января.

3 января авторитетное издание The Athletic выпустило большую статью, в которой поделилось несколькими инсайдами по ситуации.

Перевод статьи The Athletic:

Бывший тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков отстранен WTA из-за расследования по поводу нарушения правил поведения.

Накануне Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском Туре обостряется серьезный конфликт.

Елена Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года, хочет вернуть в свою команду бывшего тренера Стефано Вукова, однако Вуков временно отстранен WTA-туром на время конфиденциального и частного расследования за нарушение Кодекса поведения тура.

Вукову запрещено получать аккредитацию WTA, а Tennis Australia не выдаст ему аккредитацию на первый турнир Большого шлема сезона 2025 года.

Вуков отрицает нарушение кодекса WTA, а Рыбакина, шестая ракетка мира, неоднократно заявляла, что поведение Вукова по отношению к ней никогда не было оскорбительным. Она ясно дала понять это WTA, по словам представителя, проинформированного о текущем расследовании. WTA начала расследование в прошлом году после жалоб на его поведение, которое другие описали как интенсивное и временами грубое.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Вуков и Елена Рыбакина

В то время как другие тренеры и комментаторы, включая Пэм Шрайвер, тренера Донны Векич и аналитика ESPN, публично критиковали Вукова, Рыбакина защищала его, и она не была одними из тех, кто обратился в WTA Tour с жалобой.

«Определенно никогда никого не оскорблял», – написал Вуков в текстовом сообщении во время своего перелета в Австралию в четверг из Дубая.

«WTA может подтвердить, что Стефано Вуков в настоящее время временно отстранен на время независимого расследования возможного нарушения Кодекса поведения WTA», – говорится в заявлении представителя WTA.

«В рамках временного отстранения Вуков не имеет права на получение аккредитации WTA в настоящее время. Хотя WTA обычно не комментирует активные расследования, мы считаем необходимым прояснить этот вопрос из-за недавних публичных заявлений, которые искажают ситуацию. На данный момент мы не будем предоставлять дополнительных подробностей».

Tennis Australia не отреагировала на просьбу прокомментировать ситуацию.

По словам двух источников, осведомленных о ходе расследования, WTA Tour находится на завершающей стадии подготовки своего расследования в отношении Вукова, которое было проведено независимой организацией и может быть опубликовано в ближайшие дни.

Эти источники говорят, что WTA Tour не брал интервью у Вукова относительно жалоб. Они говорили анонимно, чтобы не ставить под угрозу текущие отношения с людьми в спорте.

Поскольку Вуков фактически отстранен от тренерской работы, он не сможет выйти на тренировочные корты или в бокс Рыбакиной на Australian Open или любом другом мероприятии. Но в сториз Instagram, опубликованной 1 января из Перта, где Рыбакина выступала в United Cup за Казахстан вместе с нынешним тренером Гораном Иванишевичем, она подтвердила возвращение Вукова в ее команду.

«Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде в сезоне 2025 года. Спасибо всем за поддержку. И желаю вам отличного 2025 года», – написала Рыбакина.

Решение Рыбакиной вернуть Вукова создает потенциальную возможность конфронтации с высшими должностными лицами спорта всего за несколько дней до начала первого в году турнира Большого шлема, который традиционно является одним из важнейших моментов года в спорте.

Люди, которые были в прямом контакте с Рыбакиной, финалисткой 2023 года в Мельбурне, сказали, что неясно, что она будет делать, если Вукову не разрешат тренировать ее. Возможности включают в себя все: от приобретения билетов, чтобы он мог смотреть матчи внутри стадиона, до бойкота турнира и мероприятий WTA Tour.

Согласно источникам, проинформированным о расследовании, Рыбакина уже несколько месяцев контактирует с WTA Tour, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться, чтобы Вуков мог тренировать ее. Ее решение публично заявить о своем желании работать с Вуковым вместе с Иванишевичем, о назначении которого она объявила всего два месяца назад, выдвинуло этот вопрос на первый план.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Вуков

Хотя Вуков не может тренировать ее, в посте Рыбакиной в социальных сетях не упоминается, какую роль он будет играть. Источники, близкие к последним событиям Рыбакиной и осведомленные о текущем расследовании, сообщили, что Рыбакина и Вуков регулярно разговаривают о ее матчах и перед ними.

Наряду со своим кодексом поведения в понедельник 26 декабря WTA опубликовала новые правила обеспечения безопасности в 50-страничном документе, с которым ознакомился The Athletic .

Некоторые из правил, включая полномочия, позволяющие WTA Tour временно отстранять тренера без объяснения причин или уведомления о текущем расследовании, по-видимому, соответствуют деталям ситуации с участием Рыбакиной и Вукова, но они не являются прямой частью Кодекса поведения, за нарушение которого он находится под следствием.

Что это даст Иванишевичу, который в последнее время тренировал Новака Джоковича, еще предстоит определить.

Назначение Иванишевича считалось крупным переворотом для Рыбакиной. Однако их партнерство стало напряженным после того, как она объявила, что Вуков вернется всего через несколько недель после того, как Иванишевич начал работать с ней. Иванишевич, у которой краткосрочный контракт (что не редкость в теннисе), был ошеломлен заявлением Рыбакиной, согласно источникам на недавних мероприятиях Рыбакиной и проинформированным о текущем расследовании в отношении Вукова. Ранее на этой неделе Рыбакина сказала репортерам на корте, что теннисный мир со временем «увидит работу», которую они оба проделывают.

Пока не ясно, останется ли Иванишевич, если Вукову удастся снова стать фактическим тренером Рыбакиной в будущем.

Вуков прилетел в Австралию по просьбе Рыбакиной, но не может быть с ней в боксе, где должен быть тренер. Рыбакина говорит, что хочет, чтобы он был там. WTA этого не хочет, и Tennis Australia поддерживает временное отстранение.