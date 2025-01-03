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WTA
03 января 2025, 15:35 | Обновлено 03 января 2025, 15:39
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ФОТО. Фиаско 4-й ракетки мира. Как Чехия выбила Италию из United Cup 2025

Чехи победили итальянцев со счетом 2:1, Паолини и Коболли разгромно уступили

03 января 2025, 15:35 | Обновлено 03 января 2025, 15:39
270
0
ФОТО. Фиаско 4-й ракетки мира. Как Чехия выбила Италию из United Cup 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Каролина Мухова

3 января состоялось последнее четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.

На кортах Сиднея сошлись сборные Италии и Чехии. Чехи победили 2:1, но исход поединка решился еще после двух одиночных игр.

В стартовом матче 4-я ракетка мира Жасмин Паолини разгромно проиграла Каролине Муховой (WTA 22). Далее победу над Флавио Коболли (АТР 32) одержал Томаш Махач (АТР 25), также разбив соперника.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На смешанный парный поединок, который уже не имел турнирного значения, вышли тандемы Сара Эррани / Андреа Вавассори и Габриэла Кнутсон / Патрик Рикл. Чехи и тут могли победить, несмотря на явное преимущество итальянцев в статусе парников, но все же проиграли на супертай-брейке.

В полуфинале Чехия сыграет против команды США.

United Cip 2025. 1/4 финала, Сидней. 3 января

Италия – Чехия – 1:2

  • Жасмин Паолини – Каролина Мухова – 2:6, 2:6
  • Флавио Коболли – Томаш Махач – 1:6, 2:6
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 3:6, [10:4]

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Фиаско 4-й ракетки. Как Чехия выбила Италию из United Cup 2025

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Видеообзор матча Жасмин Паолини – Каролина Мухова

Видеообзор матча Флавио Коболли – Томаш Махач

Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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