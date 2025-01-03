ФОТО. Фиаско 4-й ракетки мира. Как Чехия выбила Италию из United Cup 2025
Чехи победили итальянцев со счетом 2:1, Паолини и Коболли разгромно уступили
3 января состоялось последнее четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.
На кортах Сиднея сошлись сборные Италии и Чехии. Чехи победили 2:1, но исход поединка решился еще после двух одиночных игр.
В стартовом матче 4-я ракетка мира Жасмин Паолини разгромно проиграла Каролине Муховой (WTA 22). Далее победу над Флавио Коболли (АТР 32) одержал Томаш Махач (АТР 25), также разбив соперника.
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На смешанный парный поединок, который уже не имел турнирного значения, вышли тандемы Сара Эррани / Андреа Вавассори и Габриэла Кнутсон / Патрик Рикл. Чехи и тут могли победить, несмотря на явное преимущество итальянцев в статусе парников, но все же проиграли на супертай-брейке.
В полуфинале Чехия сыграет против команды США.
United Cip 2025. 1/4 финала, Сидней. 3 января
Италия – Чехия – 1:2
- Жасмин Паолини – Каролина Мухова – 2:6, 2:6
- Флавио Коболли – Томаш Махач – 1:6, 2:6
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 3:6, [10:4]
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Фиаско 4-й ракетки. Как Чехия выбила Италию из United Cup 2025
Видеообзор матча Жасмин Паолини – Каролина Мухова
Видеообзор матча Флавио Коболли – Томаш Махач
Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль
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