ФОТО. Фиаско 4-й ракетки мира. Как Чехия выбила Италию из United Cup 2025

3 января состоялось последнее четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.

На кортах Сиднея сошлись сборные Италии и Чехии. Чехи победили 2:1, но исход поединка решился еще после двух одиночных игр.

В стартовом матче 4-я ракетка мира Жасмин Паолини разгромно проиграла Каролине Муховой (WTA 22). Далее победу над Флавио Коболли (АТР 32) одержал Томаш Махач (АТР 25), также разбив соперника.

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На смешанный парный поединок, который уже не имел турнирного значения, вышли тандемы Сара Эррани / Андреа Вавассори и Габриэла Кнутсон / Патрик Рикл. Чехи и тут могли победить, несмотря на явное преимущество итальянцев в статусе парников, но все же проиграли на супертай-брейке.

В полуфинале Чехия сыграет против команды США.

United Cip 2025. 1/4 финала, Сидней. 3 января

Италия – Чехия – 1:2

Жасмин Паолини – Каролина Мухова – 2:6, 2:6

Жасмин Паолини – – 2:6, 2:6 Флавио Коболли – Томаш Махач – 1:6, 2:6

Флавио Коболли – – 1:6, 2:6 Сара Эррани / Андреа Вавассори – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 3:6, [10:4]

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Фиаско 4-й ракетки. Как Чехия выбила Италию из United Cup 2025

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Каролина Мухова

Видеообзор матча Флавио Коболли – Томаш Махач

Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль