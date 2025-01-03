ВИДЕО. Как 4-я ракетка потерпела сокрушительное фиаско, подставив сборную

3 января состоялось четвертьфинальное матчевое противостояние между сборными Италии и Чехии на United Cup 2025.

В первой игре поединка Жасмин Паолини (WTA 4) разгромно проиграла Каролине Муховой (WTA 22) за 1 час и 43 минуты со счетом 2:6, 2:6.

Жасмин сумела взять всего 4 гейма. Мухова благодаря этой победе вывела чехов вперед, а во второй игре противостояния Томаш Махач справился с Флавио Коболли, закрыв за Чехией поединок.

Паолини потерпела первое поражение в сезоне. Ранее четвертая ракетка мира справилась с Белиндой Бенчич и Хлоэ Паке.

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