Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании. Райо и Хетафе вышли в 1/8 финала, Мальорка вылетела
Кубок Испании
Ферроль
03.01.2025 20:00 – FT 1 : 3
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 января 2025, 00:23 | Обновлено 04 января 2025, 00:34
29
0

Кубок Испании. Райо и Хетафе вышли в 1/8 финала, Мальорка вылетела

Вечером 3 января состоялись три матча 1/16 финала Копа дель Рей

04 января 2025, 00:23 | Обновлено 04 января 2025, 00:34
29
0
Кубок Испании. Райо и Хетафе вышли в 1/8 финала, Мальорка вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine. Райо Вальекано

Вечером 3 января состоялись три матча 1/16 финала Кубка Испании.

Райо Вальекано и Хетафе вышли в 1/8 финала, обыграв своих соперников.

Мальорка проиграла Понтеведре (3:0) и вылетела из Копа дель Рей.

Кубок Испании. 1/16 финала, 3 января

Гранада – Хетафе – 0:1 (д.в.)

Гол: Борха Майораль, 93

Понтеведра – Мальорка – 3:0

Голы: де Алмейда, 21, Елько Пино, 49, Руфино Санчес, 72

Ферроль – Райо Вальекано – 1:3

Голы: Хименес, 90+1 – Пача, 8, де Фрутос, 32, 59

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Хименес Кандела (Ферроль).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Эспино (Райо Вальекано).
По теме:
Валенсия – Реал – 1:2. Камбек сливочных. Видео голов и обзор матча
Пять голов. Ницца и Ренн устроили голевую перестрелку во Франции
Ювентус – Милан – 1:2. Все решил курьезный автогол. Видео голов и обзор
Кубок Испании по футболу Гранада Хетафе Понтеведра Мальорка Райо Вальекано видео голов и обзор Борха Майораль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серьезное усиление атаки. Динамо нацелилось на трансфер вингера-легионера
Футбол | 03 января 2025, 18:26 13
Серьезное усиление атаки. Динамо нацелилось на трансфер вингера-легионера
Серьезное усиление атаки. Динамо нацелилось на трансфер вингера-легионера

Адриэль Ба Луа является трансферной целью киевлян

Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Бокс | 03 января 2025, 03:15 9
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри

Владимир считает, что ему по силам победить Тайсона

«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03.01.2025, 03:52
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Футбол | 04.01.2025, 01:47
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03.01.2025, 07:54
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 7 шайб и яркий матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. 7 шайб и яркий матч за выживание в элите
02.01.2025, 20:49 1
Хоккей
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
02.01.2025, 10:49 3
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 3
Бокс
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
02.01.2025, 17:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем