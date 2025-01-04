03.01.2025 20:00 – FT 1 : 3
Испания04 января 2025, 00:23 | Обновлено 04 января 2025, 00:34
29
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Кубок Испании. Райо и Хетафе вышли в 1/8 финала, Мальорка вылетела
Вечером 3 января состоялись три матча 1/16 финала Копа дель Рей
04 января 2025, 00:23 | Обновлено 04 января 2025, 00:34
29
0
Вечером 3 января состоялись три матча 1/16 финала Кубка Испании.
Райо Вальекано и Хетафе вышли в 1/8 финала, обыграв своих соперников.
Мальорка проиграла Понтеведре (3:0) и вылетела из Копа дель Рей.
Кубок Испании. 1/16 финала, 3 января
Гранада – Хетафе – 0:1 (д.в.)
Гол: Борха Майораль, 93
Понтеведра – Мальорка – 3:0
Голы: де Алмейда, 21, Елько Пино, 49, Руфино Санчес, 72
Ферроль – Райо Вальекано – 1:3
Голы: Хименес, 90+1 – Пача, 8, де Фрутос, 32, 59
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Хименес Кандела (Ферроль).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Эспино (Райо Вальекано).
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