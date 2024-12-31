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WTA
31 декабря 2024, 07:39 | Обновлено 31 декабря 2024, 07:40
328
0

ФОТО. Как Италия уничтожила Францию и вышла в плей-офф United Cup 2025

Итальянцы победили 3:0: свои матчи выиграли Паолини, Коболли и Эррани / Вавассори

31 декабря 2024, 07:39 | Обновлено 31 декабря 2024, 07:40
328
0
ФОТО. Как Италия уничтожила Францию и вышла в плей-офф United Cup 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

31 декабря состоялось матчевое противостояние в группе D на United Cup 2025 между сборными Италии и Франции.

Победу со счетом 3:0 одержали итальянцы. Первым на корт вышли Флавио Коболли и Уго Умбер. Коболли победил в трех партиях, во втором сете отыграв подачу на матч и один матчбол на тай-брейке.

Во второй игре состоялся женский одиночный матч между Жасмин Паолини и Хлоэ Паке. Итальянка разгромила соперницу в двух сетах, отдав всего 2 гема.

В миксте тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори переиграл дуэт Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен в двух партиях.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 31 декабря

Италия – Франция – 3:0

  • Флавио Коболли Уго Умбер – 3:6, 7:6 (10:8), 6:2
  • Жасмин Паолини Хлоэ Паке – 6:0, 6:2
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – 6:3, 7:6 (7:3)

Италия выиграла оба матча в группе со счетом 3:0 (29 декабря была разгромлена и Швейцария) и вышла в плей-офф, где сыграет против победителя группы F. Франция потеряла шансы на четвертьфинал.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Как Италия уничтожила Францию и вышла в плей-офф United Cup 2025

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Видеообзор матча Флавио Коболли – Уго Умбер

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Хлоэ Паке

Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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