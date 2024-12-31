31 декабря состоялось матчевое противостояние в группе D на United Cup 2025 между сборными Италии и Франции.

Победу со счетом 3:0 одержали итальянцы. Первым на корт вышли Флавио Коболли и Уго Умбер. Коболли победил в трех партиях, во втором сете отыграв подачу на матч и один матчбол на тай-брейке.

Во второй игре состоялся женский одиночный матч между Жасмин Паолини и Хлоэ Паке. Итальянка разгромила соперницу в двух сетах, отдав всего 2 гема.

В миксте тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори переиграл дуэт Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен в двух партиях.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 31 декабря

Италия – Франция – 3:0

Флавио Коболли – Уго Умбер – 3:6, 7:6 (10:8), 6:2

– Уго Умбер – 3:6, 7:6 (10:8), 6:2 Жасмин Паолини – Хлоэ Паке – 6:0, 6:2

– Хлоэ Паке – 6:0, 6:2 Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – 6:3, 7:6 (7:3)

Италия выиграла оба матча в группе со счетом 3:0 (29 декабря была разгромлена и Швейцария) и вышла в плей-офф, где сыграет против победителя группы F. Франция потеряла шансы на четвертьфинал.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Как Италия уничтожила Францию и вышла в плей-офф United Cup 2025

Видеообзор матча Флавио Коболли – Уго Умбер

Видеообзор матча Жасмин Паолини – Хлоэ Паке

Видеообзор матча Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен