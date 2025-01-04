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  4. ФОТО. Украинский след, психи и крутая Коко. Как сборная США Чехию разбила
WTA
04 января 2025, 15:55 |
663
0

ФОТО. Украинский след, психи и крутая Коко. Как сборная США Чехию разбила

Американцы одолели соперников 3:0 и вышли в финал United Cup 2025

04 января 2025, 15:55 |
663
0
ФОТО. Украинский след, психи и крутая Коко. Как сборная США Чехию разбила
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялось полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.

Победу со счетом 3:0 одержали американцы. Исход поединка решился еще по итогам двух первых матчей после того, как Коко Гауфф уверенно одолела Каролину Мухову, а Томаш Махач в психах из-за судорог снялся с игры против Тейлора Фритца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На микста вышли тандемы Дезире Кравчик / Денис Кудла и Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль. Представители США и тут оказались сильнее, а во втором сете даже повесили баранку.

Отметим, что Кудла родился в Киеве. В возрасте одного года его семья переехала в США, а точнее в город Фэрфакс.

В финале United Cup США сыграет против команды Польши. В 2023 году американцы переиграли поляков в полуфинале и затем выиграли трофей, переиграв в финале Италию. Польша добралась до решающего поединка и в 2024, но тогда уступила Германии. Противостояние США – Польша запланировано на 5 января в 08:30 по Киеву.

United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января

США – Чехия – 3:0

  • Коко Гауфф Каролина Мухова – 6:1, 6:4
  • Тейлор Фритц Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач
  • Дезире Кравчик / Денис Кудла Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 6:0

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Украинский след, психи и крутая Коко. Как сборная США Чехию разбила

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Видеообзор матча Коко Гауфф – Каролина Мухова

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Томаш Махач

Видеообзор матча Дезире Кравчик / Денис Кудла – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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