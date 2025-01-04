ФОТО. Украинский след, психи и крутая Коко. Как сборная США Чехию разбила
Американцы одолели соперников 3:0 и вышли в финал United Cup 2025
4 января состоялось полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.
Победу со счетом 3:0 одержали американцы. Исход поединка решился еще по итогам двух первых матчей после того, как Коко Гауфф уверенно одолела Каролину Мухову, а Томаш Махач в психах из-за судорог снялся с игры против Тейлора Фритца.
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На микста вышли тандемы Дезире Кравчик / Денис Кудла и Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль. Представители США и тут оказались сильнее, а во втором сете даже повесили баранку.
Отметим, что Кудла родился в Киеве. В возрасте одного года его семья переехала в США, а точнее в город Фэрфакс.
В финале United Cup США сыграет против команды Польши. В 2023 году американцы переиграли поляков в полуфинале и затем выиграли трофей, переиграв в финале Италию. Польша добралась до решающего поединка и в 2024, но тогда уступила Германии. Противостояние США – Польша запланировано на 5 января в 08:30 по Киеву.
United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января
США – Чехия – 3:0
- Коко Гауфф – Каролина Мухова – 6:1, 6:4
- Тейлор Фритц – Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач
- Дезире Кравчик / Денис Кудла – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 6:0
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Украинский след, психи и крутая Коко. Как сборная США Чехию разбила
Видеообзор матча Коко Гауфф – Каролина Мухова
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Томаш Махач
Видеообзор матча Дезире Кравчик / Денис Кудла – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль
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