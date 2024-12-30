ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025
Немцы победили со счетом 2:1, Зверев выиграл и одиночку, и микст
30 декабря состоялось матчевое противостояние группы Е на United Cup 2025 между сборными Китая и Германии.
Итоговую победу со счетом 2:1 добыли немцы. Первым на корт вышли Чжан Чжичжэнь и Александр Зверев. Зверев проиграл первый сет 2:6, но все-таки сумел перевернуть игру и победил в трех партиях.
Далее состоялся женский одиночный матч между Гао Синьюй и Лаура Зигемунд. Китаянка в трех партиях одолела немку и перевела противостояние в смешанный парный поединок.
В миксте сильнее оказались Зверев и Зигемунд, которые переиграли Чжан Шуай и Чжан Чжичжэня.
United Cup 2025. Группа Е, Перт. 30 декабря
Китай – Германия – 1:2
- Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев – 6:2, 0:6, 2:6
- Гао Синьюй – Лаура Зигемунд – 6:1, 3:6, 6:3
- Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
Германия выиграла группу и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Казахстана. Китай также пробился в плей-офф, несмотря на поражение, поскольку стал лучшей командой, которая заняла второе место в группах Перта.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025
Видеообзор матча Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев
Видеообзор матча Гао Синьюй – Лаура Зигемунд
Видеообзор матча Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
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