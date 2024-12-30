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  4. ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025
WTA
30 декабря 2024, 19:10 |
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ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025

Немцы победили со счетом 2:1, Зверев выиграл и одиночку, и микст

30 декабря 2024, 19:10 |
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ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялось матчевое противостояние группы Е на United Cup 2025 между сборными Китая и Германии.

Итоговую победу со счетом 2:1 добыли немцы. Первым на корт вышли Чжан Чжичжэнь и Александр Зверев. Зверев проиграл первый сет 2:6, но все-таки сумел перевернуть игру и победил в трех партиях.

Далее состоялся женский одиночный матч между Гао Синьюй и Лаура Зигемунд. Китаянка в трех партиях одолела немку и перевела противостояние в смешанный парный поединок.

В миксте сильнее оказались Зверев и Зигемунд, которые переиграли Чжан Шуай и Чжан Чжичжэня.

United Cup 2025. Группа Е, Перт. 30 декабря

Китай – Германия – 1:2

  • Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев – 6:2, 0:6, 2:6
  • Гао Синьюй Лаура Зигемунд – 6:1, 3:6, 6:3
  • Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев

Германия выиграла группу и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Казахстана. Китай также пробился в плей-офф, несмотря на поражение, поскольку стал лучшей командой, которая заняла второе место в группах Перта.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025

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Видеообзор матча Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев

Видеообзор матча Гао Синьюй – Лаура Зигемунд

Видеообзор матча Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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