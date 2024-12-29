ФОТО. США и Канаде понадобилось 6.5 часов для определение сильнейшего
Коко Гауфф и Тейлор Фритц в итоге переиграли Лейлу Фернандес и Феликса Оже-Альяссима
29 декабря состоялось матчевое противостояние в группе А на United Cup 2025 между сборными США и Канады.
Итоговую победу со счетом 2:1 вырвали американцы. Первыми на корт вышли Коко Гауфф и Лейла Фернандес. Третья ракетка мира уверенно переиграла канадку в двух сетах.
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Вторыми на корт вышли Тейлор Фритц и Феликс Оже-Альяссим. Феликс отыгрался со счета 4:6, 3:5 и перевел противостояние в третью игру. Все решилось в смешанном парном поединке, где Коко и Тейлор одолели Лейлу и Феликса в трех сетах.
Поединок США и Канады началось еще в 12:10 по Киеву, а завершилось примерно в 18:50.
United Cup 2025. Группа А, Перт. 29 декабря
США – Канада – 2:1
- Коко Гауфф – Лейла Фернандес – 6:3, 6:2
- Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 5:7, 3:6
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – 7:6 (7:2), 7:5
В одной группе США и Канада играют вместе с Хорватией. 28 декабря канадцы выиграли у хорватов 2:1, а 31 декабря США и Хорватия проведут очное противостояние.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. США и Канаде понадобилось 6.5 часов для определение сильнейшего
Видеообзор матча Коко Гауфф – Лейла Фернандес
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим
Видеообзор матча Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим
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