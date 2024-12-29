ВИДЕО. Восстал из мертвых. Как 4-й номер АТР отдал победу с подачи на матч

29 декабря проходит матчевое противостояние США и Канады на United Cup 2025.

Во второй игре поединка состоялся мужской одиночный матч между Тейлором Фритцем (АТР 4) и Феликсом Оже-Альяссимом (АТР 29).

Тейлор уверенно побеждал 6:4, 5:3, а при 5:4 подавал на матч. Однако Феликс сумел сделать брейк, а затем выиграть еще два гейма и закрыть за собой сет. Третья партия также осталась за Оже-Альяссимом, поэтому противостояние перешло в третью решающую игру – микст.

Интересно, что Фритц ни разу не подпускал оппонента до брейк-поинтов до 9-го гейма второго сета. Кроме того, Оже-Альяссим во время матча вызывал физио, потому что испытывал проблемы со спиной.

Феликс в новом сезоне провел уже 2 поединка и в обоих фанаты увидели крутые камбеки. Днем ранее канадский теннисист проиграл матч Борне Чоричу в поединке Канады и Хорватии со счета 6:0, 4:2.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим