ВИДЕО. Восстал из мертвых. Как 4-й номер АТР отдал победу с подачи на матч
Тейлор Фритц мог завершить противостояние США – Канада, но Оже-Альяссим вернулся в игру
29 декабря проходит матчевое противостояние США и Канады на United Cup 2025.
Во второй игре поединка состоялся мужской одиночный матч между Тейлором Фритцем (АТР 4) и Феликсом Оже-Альяссимом (АТР 29).
Тейлор уверенно побеждал 6:4, 5:3, а при 5:4 подавал на матч. Однако Феликс сумел сделать брейк, а затем выиграть еще два гейма и закрыть за собой сет. Третья партия также осталась за Оже-Альяссимом, поэтому противостояние перешло в третью решающую игру – микст.
Интересно, что Фритц ни разу не подпускал оппонента до брейк-поинтов до 9-го гейма второго сета. Кроме того, Оже-Альяссим во время матча вызывал физио, потому что испытывал проблемы со спиной.
Феликс в новом сезоне провел уже 2 поединка и в обоих фанаты увидели крутые камбеки. Днем ранее канадский теннисист проиграл матч Борне Чоричу в поединке Канады и Хорватии со счета 6:0, 4:2.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим
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